В Свердловской области грузовик протаранил частный дом

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Никто из жителей не пострадал, но здание оказалось сильно разрушено.

В Свердловской области сегодня, 25 ноября около 7 утра, грузовик Scania протаранил частный дом. Инцидент расследует прокуратура. Значительная часть строения, находящегося в деревне Малое Белоносова Каменского района, где проживали пять человек (в том числе две детей), оказалась разрушена.

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Дом получил сильные повреждения, кроме того, произошел обрыв проводов электроэнергии. По информации скорой медицинской помощи, пострадавших нет. На место происшествия выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. Прокуратурой Каменского района будет дана оценка соблюдению требований жилищного законодательства.

Сообщили НАШЕЙ в областной прокуратуре.

UPD: Аварию НАШЕЙ прокомментировали в областной Госавтоинспекции. За рулем грузовика находился 45-летний мужчина. Двигаясь со стороны села Покровское в сторону Каменска-Уральского, он не справился с управлением, автомобиль зацепил обочину и его занесло перед пешеходным переходом. В кузове грузового автомобиля находилась стальная стружка, которую он вез из Перми в Каменск-Уральский. В результате наезда поврежден забор частного дома, частично повреждены надворные постройки.


Сегодня утром в Академическом загорелся грузовик с туалетной бумагой.

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