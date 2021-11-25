В Свердловской области грузовик протаранил частный дом

UPD: Аварию НАШЕЙ прокомментировали в областной Госавтоинспекции. За рулем грузовика находился 45-летний мужчина. Двигаясь со стороны села Покровское в сторону Каменска-Уральского, он не справился с управлением, автомобиль зацепил обочину и его занесло перед пешеходным переходом. В кузове грузового автомобиля находилась стальная стружка, которую он вез из Перми в Каменск-Уральский. В результате наезда поврежден забор частного дома, частично повреждены надворные постройки.

Сегодня утром в Академическом загорелся грузовик с туалетной бумагой.

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