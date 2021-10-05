В Свердловской области ищут семилетнюю девочку

В Свердловской области судебные приставы ищут семилетнюю девочку Варвару Брезгину, которая может быть у своего 42-летнего отца Андрея Брезгина. Ребенка, которого отец увез без согласия матери, хотят вернуть.
Сысертским районным отделением судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в рамках розыскного дела ведется исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка.
Всех, кто имеет информацию о местонахождении девочки или ее отца, а также месте работы отца, просят сообщать в Сысертское районное отделение судебных приставов ГУ ФССП по Свердловской области по тел. 8-922-228-59-57. Анонимность гарантируется.
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