В Свердловской области к 2030 году бесплатно подключат к газу 31,5 тысячи домов

При этом, около 30% потребителей смогут получить газ после реконструкции газопроводов (в частности - жители Сысерти, Сухого лога и отдаленных районов Екатеринбурга).

Что же необходимо сделать для того, чтобы попасть в программу газификации?

Условия: у вас должно быть свидетельство о праве собственности на дом, а газовые сети не иметь дефицита пропускной способности. Подать заявку можно на сайте connectgas.ru, обязательно приложите к ней необходимые документы, их список вы найдете на том же портале. Газификация проводится бесплатно до дома, а строительство газового котла и установка плиты и систем газового отопления - за счет потребителя (на это может уйти около 100 тысяч рублей, однако средства можно взять из маткапитала, а малоимущие и пенсионеры могут получить компенсацию до 70 тысяч рублей в органах социальной защиты). Ждите начала и окончание работ, в среднем срок составляет до 130 дней.

Большую часть средств на газификацию власти взяли в кредит у "Газпрома" (это 4,6 млрд рублей из общего бюджета в 5,4 млрд рублей). Впоследствии газораспределительные организации должны будут погасить этот кредит. В 2022 году из федерального и регионального бюджета планируется получить еще 427 млн рублей.