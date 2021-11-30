В Свердловской области к 2030 году бесплатно подключат к газу 31,5 тысячи домов

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Рассказываем, как отправить заявку на бесплатное подведение газа к вашему дому.

В Свердловской области к 2030 году бесплатно подключат к газу 31, 5 тысячи домов, сейчас уровень газификации в регионе составляет 77%, заявил сегодня, 30 ноября, и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. По поручению президента к 2030 году к газу должны быть подключены 92% жителей региона. Рассказываем, как оставить заявку на бесплатное подведение газовых сетей до вашего дома и что будет с оставшимися 8%, куда газ подводить - не выгодно.

Уже подано 13 тысяч заявок на присоединение к газовым сетям, заключены 3 тысячи договоров, 700 домовладений подключены. Догазификация проводится там, где есть газораспределительные сети. У кого-то может быть нулевая врезка, где газопровод уже подведен, где-то необходимо строить распределительные газопроводы. В среднем строилось порядка 500 километров газопроводов, это расстояние в последующие три года увеличится вдвое. Здесь важна друга задача – сколько заявителей получать возможность подключиться к ним. Также ведутся переговоры ведутся о реконструкции восьми газовых сетей "Газпрома".

Пояснил Игорь Чикризов.

При этом, около 30% потребителей смогут получить газ после реконструкции газопроводов (в частности - жители Сысерти, Сухого лога и отдаленных районов Екатеринбурга).


Что же необходимо сделать для того, чтобы попасть в программу газификации?

  1. Условия: у вас должно быть свидетельство о праве собственности на дом, а газовые сети не иметь дефицита пропускной способности.
  2. Подать заявку можно на сайте connectgas.ru, обязательно приложите к ней необходимые документы, их список вы найдете на том же портале.
  3. Газификация проводится бесплатно до дома, а строительство газового котла и установка плиты и систем газового отопления - за счет потребителя (на это может уйти около 100 тысяч рублей, однако средства можно взять из маткапитала, а малоимущие и пенсионеры могут получить компенсацию до 70 тысяч рублей в органах социальной защиты).
  4. Ждите начала и окончание работ, в среднем срок составляет до 130 дней.

Большую часть средств на газификацию власти взяли в кредит у "Газпрома" (это 4,6 млрд рублей из общего бюджета в 5,4 млрд рублей). Впоследствии газораспределительные организации должны будут погасить этот кредит. В 2022 году из федерального и регионального бюджета планируется получить еще 427 млн рублей.

Максимально возможный уровень газификации – 92%, оставшиеся 8 % - это территории, куда сетевой газ приводить неэффективно. До апреля 2022 года разрабатывается топливно-энергетический баланс свердловской области, где все эти территории будут прописаны. Например, проблемы есть в Шалинском районе, там кругом особо охраняемая природная территория. Но с 2023 года там начнется строительство и жители Шали получат возможность пользоваться природным газом.

Добавил и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

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