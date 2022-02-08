В Свердловской области молодая проводница выпала из поезда и погибла

В Свердловской области 24-летняя проводница выпала из пассажирского поезда, когда тот находился между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Это произошло на 52-ом километре перегона Марамзино — Колюткино в Белоярском районе.

Тело обнаружили машинисты грузового состава, следовавшего за пассажирским поездом. На место инцидента выезжали следователи. Выяснилось, что в вагоне, из которого выпала проводница, была незапертая дверь.

В центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России подтвердили эту информацию. Обстоятельства произошедшего ещё выясняются, пишет E1.RU.

Ранее НАША рассказывала, как в начале декабря прошлого года в Екатеринбурге поезд насмерть сбил сотрудницу железнодорожного вокзала.

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