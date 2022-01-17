В Свердловской области обнаружили омикрон-штамм коронавируса. По данным регионального оперштаба, омикроном заболели четыре уральца. До этого новый штамм уже выявили в 40 регионах России.
Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся.
Раннее главный санитарный врач Свердловской области перечислил особенности омикрон-штамма коронавируса. Он в шесть раз заразнее предыдущего штамма дельта, симптомы заболевания проявляются уже на 2-3 день после контакта с заболевшим. При этом, омикрон-штамм переносится легче, чем дельта. А существующие вакцины против омикрона остаются также эффективными.
- Напомним, окончательное решение о продлении или завершении QR-каникул власти примут 20 января. Сейчас рассматриваются разные варианты возвращения системы QR-кодов. Один из них - вводить коды по праздникам и выходным дням, когда в торговых центрах, бутиках и ресторанах больше всего людей.
- Вскоре россиянам будут выдавать QR-коды по наличию антител в организме. Это касается и тех, кто привился иностранной вакциной.
- Теперь всем привитым от коронавируса в Екатеринбургских торговых центрах будут дарить сертификат в тренажерный зал.
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