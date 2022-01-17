В Свердловской области обнаружили омикрон-штамм коронавируса

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Заболели уже четыре человека.

В Свердловской области обнаружили омикрон-штамм коронавируса. По данным регионального оперштаба, омикроном заболели четыре уральца. До этого новый штамм уже выявили в 40 регионах России.

Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. Все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся.

Говорится в сообщении оперштаба.

Раннее главный санитарный врач Свердловской области перечислил особенности омикрон-штамма коронавируса. Он в шесть раз заразнее предыдущего штамма дельта, симптомы заболевания проявляются уже на 2-3 день после контакта с заболевшим. При этом, омикрон-штамм переносится легче, чем дельта. А существующие вакцины против омикрона остаются также эффективными.

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