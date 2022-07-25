В Свердловской области пересыхает популярное у отдыхающих озеро

В Сысертском районе жители села Щелкун пожаловались, что у них уже второй год пересыхает одноименное озеро.

— Это естественное озеро. Оно известно золотым карасем, на нем живут утки и журавли. Если оно пересохнет, будет большой урон экологии. Из-за низкого уровня воды в нем, пересохли колодцы у жителей села, — цитирует участника волонтерского движения «Спаси озеро Щелкун» Антона Федорова «КП-Екатеринбург».

Пересыхать озеро начало год назад. Кто-то поставил барьер на канале, по которому вода поступала из соседнего озера Боевское. Жители села расчистили канал, из-за чего вода все же пошла, но уровень в озере не поднялся.

— Вода поступает. Но это был не ключевой источник воды в озере. Основный — подземные каналы и ключи. Из-за снижения уровня воды, они закупорились. Подземные каналы забиты илом и сапропелем, — добавил Федоров.

Необходима капитальная чистка дна озера от отложений, чтобы подземные каналы открылись.

— Это похоже на то, что сейчас делают на Черноисточинском водохранилище. Там работает спецтехника. Это огромные инвестиции, которые невозможно получить без властей и меценатов — десятки миллионов рублей. Мы хотим попытаться привлечь внимание к нашей проблеме, — резюмировал волонтёр.

Напомним, что санврачи заявили о том, что на Среднем Урале нет безопасных для купания водоемов.

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