В Свердловской области призвали вернуть масочный режим

Замруководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева заявила, что необходимо в ближайшее время возвращать масочный режим. Причем везде: в общественных местах, на транспорте, в офисах и учебных заведениях.

— Если мы не будем соблюдать противоэпидемические меры, мы будем вынуждены возвращать все меры, которые были: и графики приема в школу, и кабинетную систему, и ограничения доступа родителей в школы, — заявила Пономарева.

На данный момент в Свердловской области в среднем 760 человек заболевают коронавирусом. Врачи считают, что пик волны придется на середину сентября.

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