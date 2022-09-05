В Свердловской области семья ушла в лес и пропала

В Свердловской области в лесу пропала целая семья: 44-летняя Марина, 42-летний Денис и 11-летняя Ульяна. Они ушли по грибы 4 сентября, но домой так и не вернулись.

— Они сказали родственникам, что заблудились, те обратились в отряд. Поиски продолжаются, — цитирует представителя «Лиза Алерт» Анастасию «КП-Екатеринбург».

В ориентировке сказано, что девочке нужна медицинская помощь. Тем временем глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что сообщение о пропаже семьи в дежурную часть ОВД Полевского поступило в 21.37 от их знакомых, которые знали, что семья ушла в лес и не вернулась.

— Телефоны пропавших недоступны. На их поиски ориентированы порядка 25 представителей территориального ОВД, МЧС и волонтеров, а также несколько собак, обученных работе по следу. Численность розыскных групп в ближайшее время будет увеличена. У сыщиков уголовного розыска утром появились данные о возможном местонахождении пропавших, так как они сумели выйти на связь и указали примерный квадрат, где они могут находиться, — отметил полковник Горелых.

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