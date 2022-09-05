В Свердловской области семья ушла в лес и пропала

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51930

Они заблудились.

В Свердловской области в лесу пропала целая семья: 44-летняя Марина, 42-летний Денис и 11-летняя Ульяна. Они ушли по грибы 4 сентября, но домой так и не вернулись.

— Они сказали родственникам, что заблудились, те обратились в отряд. Поиски продолжаются, — цитирует представителя «Лиза Алерт» Анастасию «КП-Екатеринбург».

В ориентировке сказано, что девочке нужна медицинская помощь. Тем временем глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что сообщение о пропаже семьи в дежурную часть ОВД Полевского поступило в 21.37 от их знакомых, которые знали, что семья ушла в лес и не вернулась.

— Телефоны пропавших недоступны. На их поиски ориентированы порядка 25 представителей территориального ОВД, МЧС и волонтеров, а также несколько собак, обученных работе по следу. Численность розыскных групп в ближайшее время будет увеличена. У сыщиков уголовного розыска утром появились данные о возможном местонахождении пропавших, так как они сумели выйти на связь и указали примерный квадрат, где они могут находиться, — отметил полковник Горелых.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51930

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined