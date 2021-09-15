В Свердловской области стартовал всероссийский конкурс «Народный участковый 2021»

С 11 сентября на территории Свердловской области стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый 2021». Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, данный проект является примером открытого и партнерского взаимодействия органов внутренних дел с обществом в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Конкурс пройдет в три этапа. Победители каждого из них определяются большинством голосов. Каждый может выбрать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

- Голосование на первом этапе конкурса проводится в период с 11 по 20 сентября текущего года на официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по Свердловской области (66.мвд.рф), второго этапа - с 7 по 16 октября 2021 года. Финал конкурса пройдет при онлайн-голосовании с 1 по 10 ноября текущего года на официальном Интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель конкурса. В прошлом году лучшему участковому страны был вручен автомобиль УАЗ Патриот и досрочно присвоено внеочередное звание. Предлагаю активно поддержать свердловских Аниськиных, - отметил полковник Горелых.

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