В Свердловской области в 2022 году поднимется стоимость посещения детсада

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Цены поднялись на 35-150 рублей в зависимости от того, сколько времени ребенок проводит в группе.

В Свердловской области в 2022 году поднимется стоимость посещение детсада. Новое постановление накануне подписал Евгений Куйвашев.


Так, с 1 января в Екатеринбурге за присмотр и уход за детьми в группах, где ребенок находится 5 часов цена поднимется на 35 рублей и составит 1015 рублей в месяц, за 10 часов присмотра стоимость вырастет на 120 рублей и достигнет 3290, за 12 часов - 3460. Круглосуточный уход за детьми обойдется родителям на 150 рублей дороже, в месяц придется платить до 3980 рублей. Это максимальная стоимость, но каждое учреждение будет самостоятельно принимать решение о росте цен.


Самые дорогие садики оказались в Первоуральске, за 10-часовой присмотр здесь будут требовать до 3380 рублей. А самые дешевые - в Таборинском, здесь уход за ребенком обойдется в 1055 рублей.

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