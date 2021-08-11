В Свердловской области выбрали лучшие площадки для мусора

Среди бюджетных организаций отличились администрация Таборинского сельского поселения и Байкаловская школа-интернат, получившие первое и второе места соответственно. На балансе екатеринбургского АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина, по мнению жюри, находится лучшая контейнерная площадка в категории «Коммерция».

Год назад в Восточном кластере начали вводить раздельный сбор, поэтому в отдельную номинацию выделили площадки, где уже сортируют отходы.