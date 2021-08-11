В Свердловской области выбрали лучшие площадки для мусора

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Которыми удобно пользоваться даже инвалидам и мамам с колясками, а еще они не пахнут и выглядят красиво.

Министерство энергетики и ЖКХ вместе с ЕМУП "Спецавтобаза" назвали лучшую площадку для мусора. Подобный конкурс на Урале проходит уже третий раз, самое большое количество участников заявились из Восточного кластера и отдаленных поселков и городов (Таборов, Байкалово, и даже небольшого села Горки Ирбитского муниципального района). Именно здесь к контейнерам перешли относительно недавно. Победителей выбирали в различных категориях: среди управляющих компаний, коммерческих и бюджетных организаций, отдельно оценивали площадки, где организован раздельный сбор.

Если контейнерная площадка удобна и доступна для всех жильцов, будь то девушка на каблуках и с ребенком, или пожилой человек с тростью, на площадке нет специфического запаха, в этот момент мимо не пробегает какая-то мышка, а вокруг не навалено мусора, это показатель, что у контейнерной площадки есть хозяин. Участники конкурса бережно относятся к обслуживаемому ими имуществу, у них нет просроченной задолженности перед региональным оператором. Мы же, со своей стороны, всегда готовы к диалогу с такими компаниями и стремимся поощрять их работу.

Рассказала НАШЕЙ директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова
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Организовать площадку для мусора на самом деле не так просто. Это технически сложный объект. Третье место заняла работа ТСЖ "Прогресс", второе - ТСН "Славянский" из Среднеуральска, а победителем стала площадка в Екатеринбурге УК "Юг-Энерго".

В близлежащих домах при проектировании площадки не учли ветровые нагрузки, в итоге, «крыша» из поликарбоната у них периодически оказывалась на припаркованных рядом автомобилях

рассказала председатель ТСЖ "Прогресс" Наталья Тугбаева

Среди бюджетных организаций отличились администрация Таборинского сельского поселения и Байкаловская школа-интернат, получившие первое и второе места соответственно. На балансе екатеринбургского АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина, по мнению жюри, находится лучшая контейнерная площадка в категории «Коммерция».


Год назад в Восточном кластере начали вводить раздельный сбор, поэтому в отдельную номинацию выделили площадки, где уже сортируют отходы.

  • 1 место. ООО «УК ДЕЗ» из Каменска-Уральского.
  • 2 место. МАДОУ «ДС Колобок» из Рефинского.
  • 3 место. Березовское ООО «УК Элефер».

Нам сейчас нужно уже не просто стремиться к чистоте и порядку на контейнерных площадках, а задумываться о дальнейшем движении отходов. Совместно мы можем сделать так, чтобы на полигоне размещалось как можно меньше мусора. Необходимый минимум для этого - контейнерная площадка, приспособленная для выделения хотя бы одной полезной фракции

отметила начальник отдела обращения с ТКО МинЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова.

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