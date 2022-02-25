В Свердловской области задержали мужчину, восемь лет насиловавшего падчерицу

В Серове задержали 43-летнего слесаря, подозреваемого в изнасиловании 16-летней падчерицы. Об этой ситуации сообщил инспектор ПДН, узнавший обо всём от преподавателя школы, в которой учится потерпевшая.

— Семья числится благополучной. Девочка призналась, что с 2012 по 2020 года отчим насиловал её, когда мамы не было дома. Сейчас его задержали. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Ранее проблем с законом у него не было, был на работе на хорошем счету, — передаёт слова своего источника «КП-Екатеринбург».

Тем временем знакомые семьи не верят в причастность мужчины к преступлениям. Они считают, что подросток решила отомстить отчиму.

— Он запрещал ей гулять допоздна. Если и разрешал, то только после выполнения домашних заданий. Ей это не нравилось. Не могу ей поверить, — рассказала знакомая мужчины.

В пресс-службе городского суда уточнили, что мужчину взяли под стражу по 21 апреля включительно. Однако по какой именно статье, пока не сообщается. В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.

Ранее НАША рассказывала, как банда подростков изнасиловала свердловскую школьницу.

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