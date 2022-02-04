В Свердловской полиции кадровые перестановки

4 февраля 2022 года в 9.00 на селекторном совещании в режиме ВКС начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков представил личному составу гарнизона своего нового заместителя, начальника полиции. Об этом НАШУ проинформировал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 28 на эту должность назначен полковник полиции Воронежский Александр Валерьевич, ранее занимавший аналогичный пост в УМВД по Курганской области.

- Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему, как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом. Основная часть его трудовой биографии связана с уголовным розыском, где он достаточно серьезно себя зарекомендовал. За его плечами многолетний опыт службы на руководящих должностях, он обладает достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне проанализировать и качественно оценить криминогенную ситуацию на новом рабочем месте. Среди приоритетных задач, которые ему предстоит решать, активизация служебной деятельности по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет, экономической направленности, профилактике правонарушений, связанных с IT технологиями, в сфере незаконного оборота наркотиков и других. Охрана общественного порядка с учетом предстоящих чемпионата мира по волейболу и Универсиады также в строчке важных, - отметил полковник Горелых.

Александр Воронежский родился 4 августа 1975 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1995 году окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище.

Напомним, на днях в Екатеринбурге задержали 37-летнего мужчину, который 30 декабря попытался ограбить отделение Сбербанка в центре города. Полиция считает, что задержанный причастен как минимум к пяти аналогичным эпизодам.

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