В Свердловской полиции кадровые перестановки

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50565

На высокую должность поставили человека из Курганской области.

4 февраля 2022 года в 9.00 на селекторном совещании в режиме ВКС начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков представил личному составу гарнизона своего нового заместителя, начальника полиции. Об этом НАШУ проинформировал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.


По его данным, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 28 на эту должность назначен полковник полиции Воронежский Александр Валерьевич, ранее занимавший аналогичный пост в УМВД по Курганской области.

- Генерал Мешков тепло поздравил полковника Воронежского с прибытием на Средний Урал и пожелал ему, как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области и вверенным коллективом. Основная часть его трудовой биографии связана с уголовным розыском, где он достаточно серьезно себя зарекомендовал. За его плечами многолетний опыт службы на руководящих должностях, он обладает достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне проанализировать и качественно оценить криминогенную ситуацию на новом рабочем месте. Среди приоритетных задач, которые ему предстоит решать, активизация служебной деятельности по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет, экономической направленности, профилактике правонарушений, связанных с IT технологиями, в сфере незаконного оборота наркотиков и других. Охрана общественного порядка с учетом предстоящих чемпионата мира по волейболу и Универсиады также в строчке важных, - отметил полковник Горелых.

Александр Воронежский родился 4 августа 1975 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1995 году окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50565

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined