В свердловской полиции сообщили о новом способе телефонного мошенничества

В Свердловской области появился новый способ, при помощи которого мошенники обманывают пенсионеров. Первый подобный случай был зафиксирован в Нижнем Тагиле.

Жертвой аферистов стала 68-летняя жительница Ленинского района. Она сама перевела аферистам порядка пяти миллионов рублей.

-Женщина 10 дней выполняла требования «заботливых» людей. Она с двух своих счетов сняла более двух миллионов рублей, а остальную сумму взяла в кредит в трёх банках. Чуть позже она обратилась в отдел полиции №18. Как выяснилось, преступники рассказали бабушке по телефону страшную историю, что она якобы подследственная по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество». Дальше события для неё развивались, словно в тумане. Ей звонили под видом банковского работника, представлялись полицейским. Это продолжалось, пока пенсионерка не позвонила в уголовный розыск и не поинтересовалась, как продвигается расследование по её делу. Чтобы её предостеречь, по месту жительства бабушки приезжал наряд из территориального ОВД и просил не общаться с неизвестными, вручили ей памятку, как не стать жертвой мошенников. Но это не помогло. Женщину снова обхитрили, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подобные звонки — это распространённая схема мошенничеств. В таких ситуациях необходимо положить трубку, либо перезвонить в банк, чтобы уточнить информацию по банковскому счету. Можно набрать «02», чтобы сообщить о подозрительных звонках. Никогда и никому не стоит сообщать реквизиты банковской карты, коды из смс-сообщений.

— С начала 2022 года в полиции Нижнего Тагила зарегистрировано 273 факта обмана граждан, из них 197 преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 30% больше, чем в прошлом году. Еще 174 эпизода классифицируются, как кража денег с банковских счетов. В общей сложности за 6 месяцев тагильчане «пожертвовали» аферистам порядка 30 миллионов рублей, — резюмировал Горелых.

Ранее в Екатеринбурге работник одного из предприятий отдал кибермошенникам свыше двух миллионов рублей.

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