В свердловской школе во время занятий загорелся класс русского языка и литературы

Сегодня, 17 февраля, в Ревде в школе № 28 в классе русского языка и литературы около полудня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

— На пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в учреждении образования. Возгорание произошло в учебном классе русского языка и литературы на втором этаже здания. Эвакуированы 663 учащихся и преподавательский состав, - отметили в МЧС.

К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Для контроля ситуации к школе приезжал прокурор Ревды Алексей Сидорук.