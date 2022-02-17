В свердловской школе во время занятий загорелся класс русского языка и литературы

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Из здания было эвакуировано 663 ученика и преподавателей.

Сегодня, 17 февраля, в Ревде в школе № 28 в классе русского языка и литературы около полудня произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

— На пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в учреждении образования. Возгорание произошло в учебном классе русского языка и литературы на втором этаже здания. Эвакуированы 663 учащихся и преподавательский состав, - отметили в МЧС.

К счастью, никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Для контроля ситуации к школе приезжал прокурор Ревды Алексей Сидорук.

В прокуратуре по Свердловской области уточнили, что ведомство выясняет обстоятельства происшествия

- Будет дана правовая оценка действиям руководителя и персонала образовательной организации на предмет исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге два ребенка погибли в пожаре, пока их мама ушла в магазин.


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