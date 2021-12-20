В центре Екатеринбурга откроют центр креативных индустрий. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 декабря, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Он будет располагаться на ул. Вайнера, 16. Соответствующее соглашение подписал Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
В соответствии с поручением Президента России сегодня особое внимание уделяется развитию креативных индустрий. У нас совместно с правительством области и с областным фондом поддержки предпринимательств родилась идея создания центра кредитивных индустрий в Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера. Это 2,5 тысячи квадратных метров. Мы ожидаем, что это место станет точкой притяжения креативно мыслящих людей.
Одним из первых подобных проектов стал креативный кластер в Сысерти и проект "Лето на заводе". Ян Кожан превратил заброшенный завод в пространство, где выступают художники, музыканты, работают местные повара и другие бизнесмены. Тогда проект попал в федеральную программу "Rurban Creative Lab" Агентства стратегических инициатив.
Новый центр креативных индустрий на Вайнера станет центральным звеном подобных проектов региона. Здесь разместятся фронт-офисы креативных структур, региональный продюсерский медиацентр, шоурум креативных продуктов. После проекта в Сысерти креативные кластеры появились в Нижнем Тагиле, Черноисточинске. Открытие центра планируется в мае. В ближайших планах открыть креативное пространство на месте бывшей суконной фабрики в Арамили.
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