В центре Екатеринбурга откроют главный штаб креативных пространств региона

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Это будет главный офис всех креативных пространств региона.

В центре Екатеринбурга откроют центр креативных индустрий. Об этом НАШЕЙ сегодня, 20 декабря, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. Он будет располагаться на ул. Вайнера, 16. Соответствующее соглашение подписал Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и директор областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В соответствии с поручением Президента России сегодня особое внимание уделяется развитию креативных индустрий. У нас совместно с правительством области и с областным фондом поддержки предпринимательств родилась идея создания центра кредитивных индустрий в Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера. Это 2,5 тысячи квадратных метров. Мы ожидаем, что это место станет точкой притяжения креативно мыслящих людей.

сказал Алексей Орлов.

Одним из первых подобных проектов стал креативный кластер в Сысерти и проект "Лето на заводе". Ян Кожан превратил заброшенный завод в пространство, где выступают художники, музыканты, работают местные повара и другие бизнесмены. Тогда проект попал в федеральную программу "Rurban Creative Lab" Агентства стратегических инициатив.


Новый центр креативных индустрий на Вайнера станет центральным звеном подобных проектов региона. Здесь разместятся фронт-офисы креативных структур, региональный продюсерский медиацентр, шоурум креативных продуктов. После проекта в Сысерти креативные кластеры появились в Нижнем Тагиле, Черноисточинске. Открытие центра планируется в мае. В ближайших планах открыть креативное пространство на месте бывшей суконной фабрики в Арамили.

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