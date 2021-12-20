Одним из первых подобных проектов стал креативный кластер в Сысерти и проект "Лето на заводе". Ян Кожан превратил заброшенный завод в пространство, где выступают художники, музыканты, работают местные повара и другие бизнесмены. Тогда проект попал в федеральную программу "Rurban Creative Lab" Агентства стратегических инициатив.

Новый центр креативных индустрий на Вайнера станет центральным звеном подобных проектов региона. Здесь разместятся фронт-офисы креативных структур, региональный продюсерский медиацентр, шоурум креативных продуктов. После проекта в Сысерти креативные кластеры появились в Нижнем Тагиле, Черноисточинске. Открытие центра планируется в мае. В ближайших планах открыть креативное пространство на месте бывшей суконной фабрики в Арамили.

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