В центре Екатеринбурга появился 16-метровый арт-объект

В рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA художник из Санкт-Петербурга Алексей Бархан создал два 16-метровых мурала на улице Толмачева, 22. Роспись включает в себя образы из греческой мифологии.

Алексей Бархан разместил работы на выступающих стенах торгового центра SILA VOLI. Художник создал эскиз, в котором воплотились его ассоциации с античными героями и богами. По его словам, в его работах часто можно встретить объединение мотивов разных культур. В Екатеринбурге они проявились в образе Геракла и других героев мифов Древней Греции.