В центре Екатеринбурга появился 16-метровый арт-объект

В рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA художник из Санкт-Петербурга Алексей Бархан создал два 16-метровых мурала на улице Толмачева, 22. Роспись включает в себя образы из греческой мифологии.
Алексей Бархан разместил работы на выступающих стенах торгового центра SILA VOLI. Художник создал эскиз, в котором воплотились его ассоциации с античными героями и богами. По его словам, в его работах часто можно встретить объединение мотивов разных культур. В Екатеринбурге они проявились в образе Геракла и других героев мифов Древней Греции.
— По легенде, Геракл ходил в львиной шкуре. На всех изваяниях эпохи Возрождения он изображён как мужчина, на которого надета львиная шкура. Здесь же он в львиной маске, которую используют в китайских карнавалах, — рассказал художник.
Греческий герой поместился на первом выступе здания. На втором продолжение гераклиады — изображение персонажей, связанных с античным воином: Критский бык, Цербер, яблоко Гесперид и другие. Они перенесены на стену в коллажной манере. На стене с Гераклом Алексей оставил небольшую пасхалку: за поворотом наверху сидит маленький человечек, читающий книгу. Так художник изобразил самого себя, читающего мифы, которыми вдохновился.
Работа создавалась на черных выступах, обрамленных контрастными желтыми стенами ТЦ. Сложности добавляло и то, что объект должен был находиться в узком переходе между двумя зданиями. Поэтому перед художником стояла непростая задача: вписать огромный мурал в городское пространство и изобразить всех персонажей так, чтобы работа могла хорошо просматриваться с разных углов. Это важно для выражения построенного на сочетании цветов и пластических форм визуального языка автора.
— Я использовал яркую, интенсивную цветовую гамму. Мне интересно экспериментировать с композицией и колористикой. Поскольку рядом жёлтая стена, у меня стояла задача, чтобы изображение не конфликтовало с ней, но и не отрывалось. Жило отдельно, но работало хорошо. Я думаю, арт-объекты во многом становятся частью города. Они сделаны больше для людей, а не для автора. И это хорошая традиция, когда работа обретает какое-то название, которое дают люди. И оно часто неожиданное", — поделился Алексей.
Художник решил не давать название своей работе. Он предлагает сделать это зрителям.
Ранее НАША рассказывала о других арт-объектах, появившихся в рамках этого фестиваля.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев