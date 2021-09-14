В центре Екатеринбурга пропало электричество

В центре Екатеринбурга отключили электричество. Об отсутствии света говорят в разных районах: в Парковом, Ленинском и Чкаловском, в части Юго-Запада, на Радищева, в «Высоцком» и метеогорке.

Из-за этого оказались обесточены светофоры на Малышева — Восточной. Встали троллейбусы на Щорса и Карла Маркса. Без электричества частично остался и Южный Автовокзал. По этой причине стало затруднено движение транспорта.

В компании «Россети Урал» сообщили, что было зафиксировано технологическое нарушение на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электричеством часть центра города и часть Юго-Западного.

— По данным наших датчиков, это произошло в районе кабельной линии. Как правило, это происходит из-за внешнего воздействия, но это предварительные причины. Мы подключаем резервные схемы электроснабжения, чтобы запитать две обесточенные подстанции, — сообщили НАШЕЙ в пресс-службе компании.

В 11.42 энергетики восстановили электроснабжение Юго-западного района по резервным схемам.

- В 12.13 специалисты «Россети Урал» полностью запитали обесточенные районы города. Причины инцидента пока выясняются. Специалисты «Россети Урал» не исключают внешнее воздействие, — подчеркнули в компании.

Ранее подобный сбой был зафиксирован 25 июня. Тогда в центре Екатеринбурга также резко пропало электричество. Перестали работать светофоры, свет пропал даже в торговом центре "Гринвич", в "Ельцин-Центре", "Пассаже", а от Площади 1905 года и далее по Московской - не горело ничего. В некоторых помещениях включилась пожарная тревога.

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