В центре Екатеринбурга толпа напала на трамвай, перегородив ему путь

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Есть вероятность, что компания провожала друга на службу.

Накануне утром, 6 июля, на Луначарского, 177, где находится военкомат, толпа молодых людей перекрыла путь трамваю. Вероятно, компания провожала друга на службу.


В группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте» сообщили, что парни встали перед трамваем. Один из них залез на него, а другой стал бить по лобовому стеклу дворником.


В пресс-группе УМВД Екатеринбурга пообещали провести проверку по этому факту случившегося.


Ранее НАША сообщала, как толпа цыган избила свердловчанина битой.


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