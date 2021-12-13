В центре Екатеринбурга загорелась квартира в пятиэтажке

Сегодня, 13 декабря, около 3 часов ночи в центре Екатеринбурга загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Восточная. Как уточнили НАШЕЙ в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, на четвертом этаже загорелось домашнее имущество жильцов. С помощью специальных дыхательных масок пожарные вывели из задымленного дома пять человек, еще 10 эвакуировались самостоятельно.
Площадь пожара составила 30 кв. метров. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 16 человек личного состава. В 3.22 огонь был локализован, в 3.27 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 5.06.
К счастью, во время пожара никто из жильцов дома не пострадал. Причина возгорания на данный момент не установлена.
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