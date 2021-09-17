В центре уральской столицы одну из улиц могут превратить в пешеходную

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Такое предложение поступило в рамках реконструкции Литературного квартала.

В Екатеринбурге состоялось голосование, на котором обсуждали реконструкции Литературного квартала. В итоге победило предложение S&P "Ландшафтная архитектура", проект набрал 1397 голосов. Вторую строчку заняла компания «Брусника» с 1018 голосов, и лишь третье место досталось бюро «Гордеев — Демидов». Тем не менее главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков заметил, что окончательный вариант концепции екатеринбуржцы увидят только в октябре.

Мэр Алексей Орлов отметил, что губернатор по Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал реконструкцию Литквартала.

— Как появится техническое задание, мы покажем его губернатору. Он обещал поддержку со стороны области в практической реализации, чтобы к нашему 300-летнему юбилею, у нас была обновлённая территорию, - передаёт слова Орлова E1.RU.

Архитекторы предложили сузить Пролетарскую до одной полосы движения и создать параллельные парковочные места на существующих внешних линиях движения и дополнить их озеленением через каждые пять парковочных мест.

— Изменения позволят превратить фрагмент Пролетарской в удобную для пешеходов улицу, которая может закрываться для автомобильного движения один-два раза в месяц — в дни фестивалей, — отметили авторы победившего проекта.

В концепции заложена идея полностью закрыть для автомобильного движения Пролетарскую и превратить её в бульвар.

Второй проект предусматривает создать открытый сад.

— Литквартал воспринимается как закрытая территория. Он исключен из городской ткани и представляет собой набор отдельных «комнат» и садов. Исходя из этого, у нас родилась идея открытого сада. Мы пытались посмотреть на пространство глазами ребёнка, воспринимающего его более чувственно, уделяющего внимание каждой детали, замечающего все запахи, изучающего растения, - отметил руководитель группы ландшафтного дизайна «Брусники» Алексей Хриченков.

Эта же идея подразумевает открытость пространства, лишённого заборов. Здесь же описывается создание первого в Екатеринбурге сенсорного сада, где люди через тактильность материалов и растений, запахи могли бы изучать ландшафт.

— Мы уверены, что основное назначение Литквартала должно остаться прежним. Он необходим, чтобы замедлиться, побыть наедине с самим собой или в диалоге с природой и историческим ландшафтом, — заявил Хриченков.

Тем временем начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что в каждой концепции есть своё рациональное зерно.


Ранее НАША сообщала, что в Екатеринбурге открыли развязку на Луганской.


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