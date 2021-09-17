В центре уральской столицы одну из улиц могут превратить в пешеходную

Архитекторы предложили сузить Пролетарскую до одной полосы движения и создать параллельные парковочные места на существующих внешних линиях движения и дополнить их озеленением через каждые пять парковочных мест.

— Изменения позволят превратить фрагмент Пролетарской в удобную для пешеходов улицу, которая может закрываться для автомобильного движения один-два раза в месяц — в дни фестивалей, — отметили авторы победившего проекта.

В концепции заложена идея полностью закрыть для автомобильного движения Пролетарскую и превратить её в бульвар.