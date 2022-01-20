В январе 2022 в Свердловской области мошенники обманули более 50 людей

Свердловская полиция в январе зафиксировала резкий всплеск мошеннических операций в отношении граждан пожилого возраста. Жертвами мошенников стали более 50 человек. Что делать, если вам звонят с сообщениями: "Ваш сын попал в ДТП", НАШЕЙ сегодня, 20 января, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Как правило, в вечернее время по домашнему телефону раздается звонок. Тот, кто звонит, представляется сыном, дочерью, внуком или внучкой. Злоумышленники владеют информацией о семье, они осведомлены о том, кто конкретно есть из близких у потенциальной потерпевшей. «Давят» на самое больное. Звонивший жалостливым голосом сообщает, что попал в серьезное ДТП, находится в больнице, пострадали люди. Чтобы их родственники не писали заявление в полицию и не оказаться за решеткой, необходимо срочно дать определенную сумму денег – от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Такую же информацию может сообщить якобы представитель правоохранительных органов. Впечатлительные люди, находясь в шоковом состоянии от услышанного про жуткую аварию с не менее жуткими возможными последствиями, не проверяя полученные сведения на предмет соответствия действительности, отдают свои сбережения или для этих целей берут кредиты в банковских структурах. Жулики, очевидно, на ворованные деньги хорошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в длительные новогодние праздники. Ресурсы у них поубавились, теперь они вновь с азартом взялись за старое. Необходимо предупредить в очередной раз своих мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы не поддавались на такие или похожие провокации и не общались с сомнительными лицами. Также прошу внимательно послушать советы, как не стать жертвой различного рода мошенников, от настоящих российских космонавтов. Это важно, так как только за прошлый год доверчивые свердловчане «пожертвовали» на сладкую жизнь аферистов более одного миллиарда двухсот тысяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок.
Столкнувшись с настойчивыми предложениями звонящих «доброжелателей», первым делом, что необходимо сделать - положить трубку и перепроверить информацию у того, кем представились на другом конце провода.
- Ранее в Екатеринбурге две аферистки ограбили семью пенсионеров на 450 тысяч рублей. Не пускайте в дом незнакомцев!
- Если боитесь, что ваши пожилые родственники могут оказаться жертвой мошенников, запишите их на курсы финансовой или компьютерной грамотности. В НАШЕЙ подборке мы собрали полезные и бесплатные занятия для пожилых в Екатеринбурге и Свердловской области.
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