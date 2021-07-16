Вернется ли жаркое лето? Прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Сегодня, 16 июля , ждем слабый дождь, днем в городе будет очень тепло, воздух прогреется до + 24 - +26 градусов. Порадует нас и небольшой прохладный ветерок до 8 метров в секунду.

, ждем слабый дождь, днем в городе будет очень тепло, воздух прогреется до + 24 - +26 градусов. Порадует нас и небольшой прохладный ветерок до 8 метров в секунду. В субботу, 17 июля , усилятся осадки: будет дождь и немного прохладнее, от +21 до + 23 градусов тепла. Ветер западный, до 9 метров в секунду.

, усилятся осадки: будет дождь и немного прохладнее, от +21 до + 23 градусов тепла. Ветер западный, до 9 метров в секунду. Как и в воскресенье, 18 июля, ждем кратковременный дождь. Днем потеплеет до +25 - +27 градусов, легкий ветерок сохранится.

В Екатеринбурге грозы не обещают, тем не менее по Свердловской области картина немного другая. В регионе синоптики спрогнозировали сильные ветра до 15 метров в секунду, более частые дожди и высокую вероятность грозы. Также на севере области сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса).

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