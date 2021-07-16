Вернется ли жаркое лето? Прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

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Местами в области обещают грозы, но Екатеринбург они обойдут стороной.

В ближайшие дни в Екатеринбурге установится комфортная погода. Настоящее уральское лето, без аномальной жары. Публикуем прогноз погоды от синоптиков Уралгидрометцентра.

Прошедший период июля был теплее средних многолетних значений на 1-3 градуса. Июльские дожди, порой сильные, принесли влагу в Свердловскую область. Преобладающие северо-западные воздушные потоки продолжают поддерживать умеренный температурный режим на Урале, не позволяя жаркому воздуху с Европейской территории России пробиться в наш регион. Характер погоды мало изменится в ближайший период. В последние дни текущей недели пройдут кратковременные дожди, кое-где грозы. Температура воздуха в предстоящие выходные 17-18 июля ожидается ночью 9-15 градусов, днем 20-25 градусов.

Рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренко.

  • Сегодня, 16 июля, ждем слабый дождь, днем в городе будет очень тепло, воздух прогреется до + 24 - +26 градусов. Порадует нас и небольшой прохладный ветерок до 8 метров в секунду.
  • В субботу, 17 июля, усилятся осадки: будет дождь и немного прохладнее, от +21 до + 23 градусов тепла. Ветер западный, до 9 метров в секунду.
  • Как и в воскресенье, 18 июля, ждем кратковременный дождь. Днем потеплеет до +25 - +27 градусов, легкий ветерок сохранится.

В Екатеринбурге грозы не обещают, тем не менее по Свердловской области картина немного другая. В регионе синоптики спрогнозировали сильные ветра до 15 метров в секунду, более частые дожди и высокую вероятность грозы. Также на севере области сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса).

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