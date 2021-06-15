«Весь день договаривались с хищниками»: в екатеринбургском Цирке начались гастроли шоу «Пять континентов»

Весь вечер на арене – это про клоунский семейный дуэт Александра и Лады Сарнацких. Веселые клоуны отважно бросаются закрывать собой моменты перестановки между номерами, когда ощущение чуда моет быть подорвано. Но кажется зрители ничего не замечают, так они увлечены репризами Долли и Домино.

К слову для Лады Сарнацкой Свердловск-Екатеринбург – родной город, она появилась на свет, когда ее родители были на гастролях в уральской столице.

После представления НАША поговорила с веселой парочкой: бывает ли так, что перестановка затягивается, а номер закончен. Что делать?

– Мы опытные люди, умеем импровизировать, у нас на одну ситуацию есть три варианта развития событий. Мы всегда говорим техникам: «Если что-то случится: затык, техника подвела, у нас есть запасная реприза и не одна, просто дайте знак, чтобы мы схватили реквизит и в манеж побежали». Сейчас в репертуаре шоу у нас шесть реприз, а в загашнике еще штук 10 на всякий случай, – говорит Лада.

– Два сезона можем отработать, – уверен Александр.

– Есть ли отличительные особенности у российского клоуна?

– Отличается менталитет, конечно, и за границей приходится перестраиваться, – говорит Александр. – Перед представлением смотрим по телевизору или в интернете, над чем смеется народ, учим язык. Мы говорим на всех языках, где бывали с представлениями. Лада, продемонстрируй.

Лада легко и без запинок трижды повторяет приветствие: на японском, грузинском и азербайджанском.

Представления проходят по четвергам, субботам и воскресеньям по 11 июля включительно.

Стоимость билетов от 700 до 2000 руб.

Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.

8 (343) 251 41 41; 8 961 206 66 11.