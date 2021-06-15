«Весь день договаривались с хищниками»: в екатеринбургском Цирке начались гастроли шоу «Пять континентов»

Когда зазвучала музыка и на сцену Екатеринбургского цирка посыпались люди в ярких костюмах, цветных париках, закружились на длинных лентах, закинули в зал гигантские мячи – стало понятно, что мечта увидеть невероятное представление сбылась не только у зрителей. Выйти на сцену мечтали и 120 актеров, занятых в шоу «Пять континентов». Сделать они это не могли, разумеется, из-за пандемийных ограничений, и в первый выход после долгого перерыва не все смогли справиться с волнением, особенно, артисты хвостатые.
Восемь хищников – а это гепарды, тигры и лигры – показывали свой норов, иногда открыто конфликтуя с дрессировщиками. Однако после завершения программы Наталья Широкалова, работающая с гепардами, удивила: оказывается, во время шоу звери были еще вполне в рабочем настроении.
– Мы вчера весь день с ними договаривались, вчера они были более агрессивные, зал встретили, осваивались, сегодня подуспокоились, увидели людей, но кое-что все равно не получилось, – рассказала Наталья.
Не в пример кошачьим, медведи не стали демонстрировать свою тонкую душевную организацию и отработали свой номер – «Цыганская свадьба» - как по нотам. Под управлением Алексея и Екатерины Плотниковых они ездили на повозке, танцевали, «играли» на музыкальных инструментах, а в финале номера один из мишек и вовсе выехал верхом на лошади.
Трудовыми лошадками показали себя и бизоны, одна из рогатых актрис честно отпахала на арене, а несколько часов спустя… родила. И по словам дрессировщика Рустама Газзаева, уже скучает по зрителям.
Разумеется, всех покорили акробаты и воздушные гимнасты. Артисты будто и впрямь научились летать, настолько у них свободные отношения с силой притяжения. Открывает представление трогательный дуэт Пьеро и Мальвины, взмывающих под потолок без всякой страховки на одних ремнях.
Следом на арену врываются люди-птицы в номере «Воздушный полет»: гимнасты отважно бросаются в 20 метровую пустоту, вытворяя невероятные кульбиты, чтобы в итоге быть пойманным надежным партнером. В финале номера один из гимнастов срывается из-под самого купола цирка…и падает на страхующую сетку. Безопасность на высоте, но дух от нескольких секунд свободного падения захватывает что у зрителя, что ,думаем, и у самого акробата.
Полный драматизма номер «Золотые рыбки», в котором встречаются воздушная и водная стихия. Запутавшиеся в рыболовных сетях артистки взмывают под потолок, обрушивая на арену потоки воды, кружатся, делают невероятные кульбиты, чтобы вернуться обратно.
Весь вечер на арене – это про клоунский семейный дуэт Александра и Лады Сарнацких. Веселые клоуны отважно бросаются закрывать собой моменты перестановки между номерами, когда ощущение чуда моет быть подорвано. Но кажется зрители ничего не замечают, так они увлечены репризами Долли и Домино.
К слову для Лады Сарнацкой Свердловск-Екатеринбург – родной город, она появилась на свет, когда ее родители были на гастролях в уральской столице.
После представления НАША поговорила с веселой парочкой: бывает ли так, что перестановка затягивается, а номер закончен. Что делать?
– Мы опытные люди, умеем импровизировать, у нас на одну ситуацию есть три варианта развития событий. Мы всегда говорим техникам: «Если что-то случится: затык, техника подвела, у нас есть запасная реприза и не одна, просто дайте знак, чтобы мы схватили реквизит и в манеж побежали». Сейчас в репертуаре шоу у нас шесть реприз, а в загашнике еще штук 10 на всякий случай, – говорит Лада.
– Два сезона можем отработать, – уверен Александр.
– Есть ли отличительные особенности у российского клоуна?
– Отличается менталитет, конечно, и за границей приходится перестраиваться, – говорит Александр. – Перед представлением смотрим по телевизору или в интернете, над чем смеется народ, учим язык. Мы говорим на всех языках, где бывали с представлениями. Лада, продемонстрируй.
Лада легко и без запинок трижды повторяет приветствие: на японском, грузинском и азербайджанском.
Представления проходят по четвергам, субботам и воскресеньям по 11 июля включительно.
Стоимость билетов от 700 до 2000 руб.
Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.
8 (343) 251 41 41; 8 961 206 66 11.
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