Весы отправятся путешествовать, а Овнам повезет в любви: гороскоп не неделю с 13 по 19 июня

Овен

Темы любви, романтики и общения будут наиболее приятными для Овнов на этой неделе. Отношения с любимым человеком в этот период получат новый импульс к развитию. Если же вы пока одиноки, то сейчас высока вероятность нового романа. Для этого постарайтесь чаще появляться на людях: на концертах, фестивалях, семейных торжествах. Если у вас есть дети, то главным источником радости и вдохновения, скорее всего, станут именно они. Сделайте для них что-нибудь приятное и запоминающееся, например, сводите в зоопарк или цирк. Сейчас не самоё подходящее время для покупки вещей для дома и предметов личной гигиены. На выходных могут ухудшиться отношения в семье, с партнёром по браку. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь не тянуть одеяло на себя, прислушивайтесь к точке зрения собеседника.

Телец

Тельцам звезды советуют на этой неделе сосредоточить максимум внимания на решении материальных вопросов, связанных с обустройством дома. Если у вас сломалась бытовая техника, то сейчас самоё время заняться ее починкой или заменой. Также это хорошее время для любых покупок для дома, которые смогут сделать его уютнее, теплее, комфортнее. Психологический климат в семье будет благоприятным, вы сможете многие домашние дела выполнять вместе, дружно и быстро решая вопросы совместного проживания. Это благоприятное время для приобретения подарков родственникам. Между тем не исключены проблемы со здоровьем. Постарайтесь уделить время на профилактику болезней.

Близнецы

Близнецы на этой неделе, скорее всего, захотят удивить друзей и знакомых, представ перед ними в новом имидже. Прежде всего это относится к женщинам. Ваш выбор новой прически, макияжа, цвета волос или стиля одежды будет просто безукоризненным. Кроме того, на этой неделе ваш характер станет мягче, терпимее к другим. Не стоит в эти дни отсиживаться дома или на работе, попробуйте придумать себе программу действий, которая оживит и разнообразит вашу жизнь. Например, можно организовать с друзьями поездку за город на пикник. Однако стоит учесть, что это не лучшее время для купания в открытых водоемах.

Рак

Раки на этой неделе нуждаются в отдыхе и релаксации. Постарайтесь расслабиться, чтобы ничто не отвлекало вас и можно было забыть обо всех проблемах. Желательно в это время оказаться на курорте, на берегу теплого южного моря, где можно нежиться под солнцем на пляже. Полезными будут любые водные процедуры, начиная от купания в море и заканчивая посещением бани или сауны. Для развития и поддержания отношений с друзьями сейчас не самоё подходящее время. Не исключено, что вам станет известна неприятная информация о поведении друга или подруги. Новыми дружескими знакомствами в этот период обзаводиться не стоит.

Лев

Львам на этой неделе, скорее всего, захочется радикально поменять обстановку, чтобы получить новые впечатления. И это вполне возможно, если вы начнете уделять больше внимания и времени дружеским контактам. Не отказывайтесь от посещения дружеской вечеринки, где можно познакомиться с новыми людьми. Одинокие Львы могут встретить человека, с которым удастся установить не только дружеские, но и романтические отношения. Завсегдатаи общения в Интернете, скорее всего, будут много времени проводить в Сети, где познакомятся с единомышленниками. Между тем эта неделя не слишком подходит для профессиональной деятельности. На выходных лучше воздержаться от загородных поездок.

Дева

У Дев на этой неделе наступит хорошее время для решения каких-либо тайных дел. Возможно, вам потребуется урегулировать какой-либо щепетильный вопрос, не подлежащий публичному оглашению. В этот период усилится ваш интерес ко всему секретному, неизвестному. Возможно, в вас пробудится талант детектива, сыщика, благодаря чему вы наверняка сможете найти отгадку мучающему вас в последнее время вопросу. К намеченной вами цели сейчас лучше идти незаметно, не привлекая к себе внимание окружающих. Между тем, это не лучшее время для дальних поездок, путешествий. Будьте осторожнее при общении с иностранцами или приезжими. На выходных днях лучше воздержаться от похода по магазинам и больших финансовых расходов.

Весы

Эту неделю Весам, скорее всего, захочется провести в туристической поездке. Если до отпуска ещё долго, можно посетить туристические сайты, где говорится о том, как можно отдохнуть в разных странах. Не исключено, что вас позовут с собой друзья, которые собрались в поездку на фестиваль или на иное увеселительное мероприятие. В этот период удача будет сопутствовать вам в поисках новых впечатлений. Между тем, будьте осторожнее при обращении с острыми предметами: сейчас возрастает вероятность получения травм.

Скорпион

От Скорпионов на этой неделе звезды ожидают смелых, возможно, даже рискованных действий, направленных на достижение поставленных целей. Если вы состоите в браке, то ваши финансовые возможности, скорее всего, возрастут из-за успехов партнёра. Это благоприятное время для покупки товаров в кредит. Другое позитивное направление этой недели может быть связано с усилением ваших сексуальных потребностей, которые при наличии постоянного партнёра будут гармонично реализованы. Между тем, на этой неделе следует внимательнее присмотреться к поведению партнёров (как по браку, так и по бизнесу): возможно, от вас что-то скрывают.

Стрелец

У Стрельцов, состоящих в браке, эта неделя может быть связана с улучшением супружеских отношений. Если вас пригласят на какое-нибудь торжественное мероприятие, обязательно соглашайтесь. Это будет способствовать укреплению ваших отношений, сделает их интереснее и приятнее. Вы как бы заново откроете для себя любимого человека. Особенно удачно это время для совместной туристической поездки, а также для свадебного путешествия молодоженов. Между тем, на этой неделе следует больше внимания уделять своему здоровью, поскольку сейчас возрастает вероятность инфекционных воспалительных процессов.

Козерог

У Козерогов на этой неделе наступит прекрасное время для того, чтобы кардинально улучшить своё здоровье. Рекомендуется взять путевку в санаторий, где созданы все условия для лечения. Не упустите столь благоприятный момент, поскольку именно сейчас ваш организм сможет активно мобилизовать свои внутренние защитные силы. Если вместе с этим усилить медикаментозное лечение, то положительный эффект для здоровья превзойдет все ожидания. Вторая позитивная тема недели - удачное решение многих бытовых и хозяйственных проблем, которые при других обстоятельствах потребовали бы в несколько раз больше времени, сил и средств. На выходных днях не стоит вступать в споры с партнёром по браку.

Водолей

У Водолеев эта неделя будет наполнена любовью и гармонией. У тех, кто состоит в браке, улучшатся супружеские отношения. Многие спорные вопросы смогут решиться на редкость легко и спокойно. Ваш партнёр будет склонен во многом идти вам на уступки, соглашаться с вашим мнением. Сейчас можно проговаривать самые острые вопросы, которые прежде были источником конфликтов. Если вы одиноки, в этот период не исключено начало романтических отношений. Также это хорошее время для общения с детьми. Между тем, на этой неделе не исключены странные запутанные ситуации, имеющие отношение к родителям. Сейчас лучше не поднимать к обсуждению вопросы, связанные с наследованием имущества.

Рыбы

Семейная жизнь станет для типичных Рыб источником вдохновения и радости. Психологическая атмосфера в семье будет складываться исключительно гармонично. Если вы живёте в большой семье, где есть не только родители, но и бабушки и дедушки, то в отношениях между разными поколениями вряд ли будут возникать конфликты. Проявите заботу о старших родственниках. Сейчас можно совместными усилиям решать хозяйственные и бытовые проблемы: например, делать перестановку мебели или генеральную уборку в квартире. А вот от загородных поездок на дачу пока лучше воздержаться.