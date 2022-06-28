Ветераны госпиталя свердловского главка МВД навестили раненых в ходе СВО бойцов

Председатель совета ветеранов медико-санитарной части свердловского главка МВД Майя Херхеулидзе совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу и Верх-Исетского района областного центра посетила окружной военный клинический госпиталь, в котором проходят лечение раненые в ходе специальной военной операции на территории Украины бойцы. Гости принесли в подарок храбрым защитникам Отечества фруктовые наборы и письма детей сотрудников полиции с пожеланиями скорейшего выздоровления.
Не менее приятным сюрпризом для солдат стал небольшой концерт художественной самодеятельности. Пациенты медицинского учреждения с удовольствием слушали, подпевали и хлопали артистам.
— Раненые бойцы со слезами на глазах приняли гостей и высказали слова признательности за то, что их проведали, за оказанное внимание и моральную поддержку. Когда таковая имеется в реальной жизни, то и раны заживают быстрее. Закончился визит ветеранов возложением живых цветов к мемориальному комплексу в честь погибших во время Великой Отечественной войны сотрудников этого госпиталя, — отметил полковник Горелых.
Загрузка комментариев