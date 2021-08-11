Виды люстр по типу материала: металлические, хрустальные, тканевые

Освещение играет важную роль в обустройстве комфортного места для проживания. Для создания приятного пространства, используют различные светильники, в том числе и люстры. Найти подходящие модели можно на сайте comfort-home.ua/lustry.

Виды люстр и их особенности

В качестве светильников в доме часто используют люстры. Эти осветительные приборы позволяют создать центральное освещение, необходимое для подсветки всей комнаты. В зависимости от материала изготовления, люстры разделяют на:

Металлические . Современный и уникальный тип люстр, идеально дополняющий помещения в стиле модерн или хай-тек. В качестве основы часто используют штампованную сталь из-за ее прочности, но при этом недорогой стоимости. Для создания более привлекательного вида, сверху конструкцию покрывают золотом, бронзой или серебром. Кроме того, особую любовь у покупателей заработали кованные металлические люстры. Такие светильники выглядят как настоящее произведение искусств, и отлично смотрятся в классическом стиле.

. Современный и уникальный тип люстр, идеально дополняющий помещения в стиле модерн или хай-тек. В качестве основы часто используют штампованную сталь из-за ее прочности, но при этом недорогой стоимости. Для создания более привлекательного вида, сверху конструкцию покрывают золотом, бронзой или серебром. Кроме того, особую любовь у покупателей заработали кованные металлические люстры. Такие светильники выглядят как настоящее произведение искусств, и отлично смотрятся в классическом стиле. Хрустальные. Многие почему-то думают, что хрустальные люстры – это пережиток прошлого. На самом деле это не так, ведь хрусталь все еще востребован, особенно в квартирах и домах в классическом стиле. Однако, даже эти модели немного поменяли свою форму, чтобы соответствовать модным тенденциям. Теперь хрустальные люстры больше выполнены в ассиметричном стиле, со скошенными углами и неровностями.

Многие почему-то думают, что хрустальные люстры – это пережиток прошлого. На самом деле это не так, ведь хрусталь все еще востребован, особенно в квартирах и домах в классическом стиле. Однако, даже эти модели немного поменяли свою форму, чтобы соответствовать модным тенденциям. Теперь хрустальные люстры больше выполнены в ассиметричном стиле, со скошенными углами и неровностями. Тканевые . Нестандартный вариант люстр, выполненный из ткани. Плафоны изготовлены из разных тканей, в том числе атласа, шелка, бахромы и пр. Для того чтобы сохранить поверхность от грязи, часто ткань покрывают специальными растворами, которые отталкивают всю пыль. Чаще всего эти модели устанавливают в спальне и гостиной, но не рекомендуется ставить в ванную или кухню.

. Нестандартный вариант люстр, выполненный из ткани. Плафоны изготовлены из разных тканей, в том числе атласа, шелка, бахромы и пр. Для того чтобы сохранить поверхность от грязи, часто ткань покрывают специальными растворами, которые отталкивают всю пыль. Чаще всего эти модели устанавливают в спальне и гостиной, но не рекомендуется ставить в ванную или кухню. Светодиодные. Еще одна современная модель люстр, где вместо привычных ламп накаливания используются светодиодные ленты. За счет такой особенности есть возможность проектировать нестандартные формы, полностью убрав классические плафоны. Еще одна особенность светодиодных ламп – управление с помощью пульта. Большинство современных моделей имеют встроенную плату для управления. Благодаря этому, менять освещение можно, не вставая с дивана.

Люстры – востребованный вид светильника, использующийся для создания центрального освещения в доме.