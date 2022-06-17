Куда пойти в летние выходные? В театр, на экскурсию, в парк!

Субботу можно посвятить походу в обновлённый Театр кукол (улица Мамина-Сибиряка, 143). Зрителей ждут любимые постановки для всей семьи. Так, в 10:30 и в 13:00 состоятся показы спектакля «АЛИСА/Alice.nеt» по мотивам произведений Льюиса Кэрролла, а в 16:00 – «Серая шейка» по одноимённой сказке Дмитрия Мамина-Сибиряка. В Mamin-зал в этот день в 10:30, 12:30 и 15:00 будет показан спектакль-лауреат конкурса «Браво!» «Разноцветные сказки». Эта волшебная история без слов, состоящая из разноцветных сюжетов, подходит тем, кто только начинает знакомство с театром. На фасаде здания театра можно увидеть уникальный арт-объект – кинетический театр «Время Чудес». Он работает ежедневно в 10:00, в 14:00 и в 18:00.

На сцене Урал Опера Балет (проспект Ленина, 46а) в субботу в 18:00 горожане смогут послушать оперу «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта. В воскресенье в 11:00 и в 18:00 зрители приглашаются на балет «Ромео и Джульетта» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира. Этот спектакль Вячеслава Самодурова стал визитной карточкой театра и труппы.

Юбилейный концерт народного ансамбля танца «СКАЗ» имени Александра Поличкина состоится в субботу, 18 июня, в 18:00 на сцене ККТ «Космос» (улица Дзержинского, 2). Старейший на Урале коллектив отметит своё 80-летие. В программе – новые постановки и уже полюбившиеся зрителям номера «золотого фонда». Художественный руководитель и главный балетмейстер – Дмитрий Самылов.

Любители цирка не будут разочарованы новой программой «Бурлеск» Гии Эрадзе: групповая трансформация «Фаберже», экзотические животные, акробаты, жонглёры, клоуны, эксклюзивные костюмы, авторские декорации и завораживающая атмосфера роскоши и грации. «Бурлеск» создан на основе номеров, завоевавших главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» международного циркового фестиваля в Монте-Карло. По субботам и воскресеньям представления начинаются в 12:00 и в 17:00.

18 июня в Музее изобразительного искусства (улица Воеводина, 5) открывается новая выставка Фонда реалистического искусства Валерия Пустарнакова «Родное искусство». Зрители увидят творения таких признанных художников-реалистов ХХ – начала ХХI веков, как Аркадий Пластов, Абрам Архипов, Леонард Туржанский, Василий Руднев, Александр Герасимов, Василий Братанюк и многих других.

Интересную и познавательную программу для детей и их родителей подготовили сотрудники Объединённого музея писателей Урала.

18 июня в 11:00 в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» (улица Царская, 7) гостей ждёт новая программа для детей по сказкам Д.Н. Мамина-Сибиряка «Мамины сказки папы-Сибиряка». С помощью костюмов и интерактивных игр ребята смогут перевоплотиться в героев произведений уральского писателя. Регистрация по ссылке.

В субботу в 16:00 в Музее кукол и детской книги «Страна чудес» (улица Пролетарская, 16) начнётся спектакль «Мэри Поппинс с Вишнёвой улицы». Регистрация по ссылке.

В этот же день в 17:00 в музее «Литературная жизнь Урала XX века» (улица Пролетарская, 10) откроется новая выставка «Ст. 58. Непрочитанное», посвящённая репрессированным писателям, и пройдёт театрализованная читка рассказов Варлама Шаламова. Регистрация по ссылке.

Для тех, кто желает провести досуг на свежем воздухе, сотрудники Музея истории Екатеринбурга подготовили две пешеходные экскурсии.

18 июня в 12:00 от памятника Петру Чайковскому у здания музыкального училища (улица Первомайская, 22) стартует экскурсия «Музыкальный Свердловск». Её участники познакомятся с самыми популярными местами среди меломанов Свердловска и послушают любимые мелодии – произведения великих композиторов, впервые прозвучавшие в городе, и песни, вдохновлённые Свердловском. Билеты можно забронировать и приобрести в кассе Музея истории Екатеринбурга.

19 июня в 12:00 от библиотеки имени Гоголя (улица Седова, 30) начнётся экскурсия по Старой Сортировке «Под мерный перестук колес». Экскурсовод проведёт группу по самому короткому проспекту и самому длинному путепроводу, покажет следы конструктивизма и сталинского ампира, поможет разгадать тайны философской башни и одного из самых загадочных памятников города, а также напомнит о страшном событии, разделившем жизнь района на «до» и «после».

Парк имени В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230) приглашает тех, кто хочет заняться живописью, на настоящий пленэр. Он будет проходить в субботу и в воскресенье с 12:00 до 14:30 и с 15:00 до 17:30 на территории Сада камней. Вдохновляясь красками живой природы, участники послушают краткую историю импрессионизма, освоят пластилиновую технику мазков и создадут свои шедевры или репродукции известных картин. Запись по телефону: +7 (922) 225-92-22.

В этот же день в 12:00 на площадке SoundPark начнётся открытая встреча владельцев собак со специалистами – от кинолога до ветеринарного врача.

Также в выходные можно посетить традиционную ярмарку на площади 1905 года. Как обычно, в широком ассортименте на ней будут представлены свежие, вкусные и качественные продукты от фермеров и производителей Свердловской области и других регионов. Пришедшие в субботу смогут продегустировать мороженое и стать участниками съёмки медиа-холдинга «Контрольная закупка».