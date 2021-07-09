Вип-визитки – must have для людей высокого статуса

В каких случаях необходимы дорогие визитки

Визитная карточка vip-статуса выступает вторым лицом сотрудника любой известной фирмы. Носитель информации формирует имидж, о котором в будущем будет вспоминать клиент. Дешевая продукция не подходит для тех, кто работает в солидных компаниях, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке.

Элитные визитки отличаются долговечностью, на протяжении длительного времени они не теряют свою форму и цвет. С их помощью можно эффективно донести информацию до собеседника. Изделия изготавливаются на современном оборудовании с использованием проверенного практичным путем сырья.

Какой выбрать материал, чтобы создать крутые визитки

Важно понимать, что производство подобного рода визитных карточек отличается от более дешевых аналогов. При создании задействуются особые материалы и технологии, а непосредственно печать осуществляется на специализированном оборудовании. Заказать вип визитки в Москве – отличное решение для автомобильных салонов, бизнесменов, знаменитостей и других людей, которые имеют высокий статус.

Люди любят все оригинальное и необычное. Поэтому рекомендуется экспериментировать с формой, дизайном, постобработкой продукции. Уникальные красивые визитки позволят выделиться на фоне конкурентов. Особым спросом пользуются изделия, которые изготавливаются из нестандартных материалов. Наиболее популярными признаны следующие:

Дизайнерский картон.

Пластик.

Металл.

Дерево.

Кожа.

Востребованная процедура – распечатка вип-визитки на листе дизайнерского картона. Он способен указать на премиальность и вызвать доверие к владельцу карточки. Тактильные ощущение – приятные. Добавив к этому крутой дизайн визитки, можно создать впечатление успешности как самого человека, так и компании в целом.

Технологии, используемые типографиями

Добиться высокого качества продукции можно несколькими способами:

Шелкография. Метод, который отлично подойдет представителям творческих профессий, бизнесменам. Применяя специальный трафарет, наносится краска на основу – картон, ткань, пластик, керамика, кожа и др. По итогу получается объемная и рельефная картинка. Солидная визитка может изготавливаться в сочетании с тиснением, фольгированием, вырубкой.

Трехслойное каширование. При таком варианте выполняется склеивание трех слоев картона. Исходя из концепции организации и печатаемой информации, подбирается цвет бумаги для среднего слоя. Дополнительно могут учитываться корпоративные расцветки, логотип, личные пожелания клиента. Готовые премиум-визитки имеют плотность до 1000 г/м2, а на срезе наблюдается цветная полоса.

Тиснение. За счет этого получается рельефное изображение, надпись. Может осуществляться конгревом или фольгой. Способ предусматривает разработку специального клише, из-за чего повышается трудоемкость и удорожание процесса.

Фольгирование. Более доступный метод в сравнении с тиснением фольгой. Как правило, комбинируется с шелкографией или конгревом.

Vip-визитки можно дополнить стильным кожаным чехлом, на котором изображается лого, надпись или соответствующая картинка.