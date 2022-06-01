Владимир Соловьев обвинил школьников и лицей в ЛГБТ-пропаганде из-за танца. Директор едва не лишилась должности

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей № 12, в котором учащиеся станцевали танец-пародию, который в глазах Соловьева стал «ЛГБТ-танццем».

— Учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга закрыли учебный год развратным ЛГБТ-танцем на глазах у лицеистов. "Танцоров» еще и наградили за смелость. Это не школа в Содоме, это Екатеринбург. Лицей № 12 давно к этому готовился, поскольку ранее он получил специальный приз «Ельцин-центра», — заявил Соловьев.

В управлении образования Екатеринбурга сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Директор учебного заведения заявила, что танец был пародией и исполнялся в рамках конкурса «Танцевальная галактика». Номер не предполагал никакой пропаганды.

Тем не менее министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов призвал уволить директора лицея № 12. Он подчеркнул, что обязанностью школы было проследить за тем, какой номер готовят дети.

- Очевидно, что организаторами конкурса не было уделено должное внимание тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в выступление. Такие проявления внеурочной деятельности говорят о том, насколько эта задача актуальна. Эта ситуация вызвала непонимание и со стороны родительского сообщества, — заявил министр.

Однако на сторону директора встали многие родители, так что в итоге губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев отметил, что директора не стоит увольнять.

- Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят, я тоже. За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана, - отметил Куйвашев.

Ранее Соловьев назвал жителей Свердловской области сатанистами.

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