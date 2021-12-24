Власти Свердловской области купили лекарства для 26 пациентов с СМА

Власти Свердловской области совместно в фондом "Круг Добра" и меценатами купили для 26 пациентов лекарства от СМА (спинально-мышечная атрофия), передают ИА "РИА Новости" и "ТАСС", ссылаясь на Департамент информационной политики региона. Семь пациентов получат самое дорогое лекарство в мире "Золгенсма" (стоимость которого составляет 160 млн рублей), еще 19 человек пройдут лечение препаратами "Рисдиплам" и "Спинраза".

На данный момент в Свердловской области 33 ребенка с диагнозом СМА. Им присваивают статут паллиативного пациента, в связи с чем семьям предоставляется оборудование для поддержания жизни ребенка: аспираторы, мешок Амбу, концентратор кислорода, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ.

Вчера на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист из Екатеринбурга поднял тему лечения детей с редким генетическим заболеванием. Планируется внести дорогостоящие лекарства в список жизненно необходимых, тогда дети смогут получать его бесплатно).