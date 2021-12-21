Вместе победим! Депутаты гордумы Екатеринбурга и врачи объединились против COVID-19

Для нас, депутатов группы «Помощь и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга», 2021 год был очень продуктивным. Все вместе за почти 10 месяцев мы вложили более 15 миллионов рублей в развитие нашей городской медицины. Закупали оборудование, транспорт и средства защиты для наших больниц. Привлекали в помощь нашим медработникам волонтеров. Внесли весомый вклад в вакцинацию населения. Первыми в России мы запустили акцию «Вакцинация в каждый двор», в ходе которой горожане могли привиться в организованных нами пунктах рядом с домом. Сейчас эти пункты работают в торговых центрах, теплых помещениях. Всего с начала июня и до конца декабря мы помогли вакцинироваться более, чем 20 тысячам жителей. В новом году мы продолжим эту работу. Пандемия вряд ли отступит, поэтому все эти направления работы медфракции будут актуальны и в 2022 году.