Во дворе на ВИЗе массово погибли синицы

Утром 31 августа жильцы комплекса «Янтарная долина» на ВИЗе наткнулись на многочисленные трупики синичек. Несколько десятков мертвых птиц лежали во дворе.

— Птицы громко кричали, бились в окна. Словно жуткая паника. Во дворе вокруг было очень много умерших птиц. Жильцы позвонили в соответствующие инстанции, из-за чего это произошло и опасно ли это для других животных? — цитирует местного жителя E1.RU.

Во двор приезжали ветеринары и собрали мертвых птиц, однако экспертиза будет готова через 2 недели.

Тем временем орнитолог Александра Хлопотова рассказала, что речь идет о синице-московке, распространенной в Свердловской области. Она питается насекомыми, их личинками, куколками, зимой же они съедают семена хвойных.

— При кочевках синицы перекрикиваются, ведут себя шумно, обращая на себя внимание людей. Возможно, жители наблюдали кочующую стаю. Столкновение птиц со стеклами многоэтажек — типичное явление, когда большое число пернатых совершает кочевки или дальние перелеты. Птицы, глядя на окно под определенным углом, видят отражающееся в нем небо, воздушное пространство, и летят в стекло, — отметила Хлопотова.

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