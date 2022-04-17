Водителей больше не будут штрафовать за мелкие нарушения

Госавтоинспекция не будет привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ведомства решили сосредоточиться на тех, кто непосредственно способствует совершению ДТП, в частности, на пьяных водителях. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

К мелким нарушениям относятся, в частности, отсутствие предусмотренных конструкцией автомобиля брызговиков или неисправность стеклоомывателей.

В ГАИ добавили, что, согласно ст. 2.9 КоАП, совершившего малозначительное правонарушение могут освободить от ответственности и ограничиться устным выговором.