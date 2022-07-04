Водолеи преуспеют в работе, а у Рыб случатся разногласия в семье: НАШ гороскоп на неделю с 4 по 10 июля

Овен

У Овнов на этой неделе складываются напряжённые отношения с окружающими. Основная причина этого - недостаток выдержки и терпения с вашей стороны. Если с кем-то из знакомых, родственников или соседей ранее были недоразумения, то на этой неделе они могут усилиться из-за вашего желания прямо высказывать своё мнение по спорным вопросам. Вторая напряжённая тема недели - поломки личного транспорта. Если вы водите автомобиль, то в этот период, возможно, придётся заниматься его ремонтом. Поездки могут проходить с осложнениями, задержками. Между тем это благоприятное время для укрепления супружеских отношений. Наилучший день для обсуждения с любимым человеком совместных дел - понедельник. На выходные дни рекомендуется запланировать посещение бани или сауны.

Телец

В понедельник звезды советуют Тельцам заниматься текущими делами и закупать продукты питания, рассчитанные на длительный срок хранения. Это хороший день для решения практических бытовых вопросов. Используйте его в полной мере, поскольку со вторника по пятницу включительно может наступить полоса финансовых трудностей. Не исключено осложнение отношений с любимым человеком. Не желательно в эти дни обсуждать с ним вопросы финансов, доходов и расходов, а также покупать дорогие подарки. Постарайтесь учитывать свои реальные финансовые возможности. Если у вас есть дети, не стоит сейчас покупать им игрушек: скорее всего, это будут деньги, выброшенные на ветер. Выходные дни рекомендуется провести в компании друзей или в увеселительной поездке.

Близнецы

На этой неделе Близнецы будут склонны к проявлению инициативы. Однако звезды предупреждают о том, что вы можете столкнуться с препятствиями на своём пути. Причём основным сдерживающим фактором могут выступить близкие люди, члены семьи, родители, которые вряд ли поддержат ваши начинания. Чтобы максимально сгладить последствия от тех или иных своих поступков, стоит действовать начиная с понедельника. Это конструктивный день, когда вы сможете открыто озвучить свои намерения и когда они будут восприняты адекватно и с пониманием. Однако, со вторника по пятницу включительно между вами и членами семьи могут усилиться противоречия. Возможно, вы услышите претензии, касающиеся бытовых вопросов. Выходные дни благоприятны для покупок.

Рак

В понедельник звезды советуют Ракам заниматься духовными практиками и провести этот день в спокойной уединенной обстановке. Возможно, вам потребуется атмосфера комфорта и уюта для того, чтобы понять и осмыслить события последнего времени. Также стоит уделить внимание старшим родственникам. Это хорошее время для просмотра старых фотографий, составления семейного альбома. Со вторника по пятницу включительно наступает неблагоприятное время для поездок и новых знакомств. Прежде чем предлагать свидание или соглашаться на встречу, постарайтесь навести справки об интересующем вас человеке. Возможно, окажется, что он совсем не тот, за кого пытается себя выдать.

Лев

Звезды советуют Львам активизировать дружеское общение. Удачно сложатся короткие поездки за город, на пикник или на дачу. У вас появится шанс помириться с кем-то из старших родственников. Возможно, вам окажут бескорыстную помощь, помогут отыскать нужную информацию. Со вторника по пятницу включительно наступает неблагоприятное время для покупки компьютерной или электронной техники. Также в этот период может сломаться уже имеющийся у вас компьютер, что потребует дополнительных финансовых ресурсов. В эти дни лучше воздержаться от посещения клубов по интересам или встреч в дружеской компании, поскольку это негативно может отразиться на вашем кошельке. На выходных днях стоит почитать детектив или заняться изучением оккультной литературы.

Дева

В понедельник Девам удастся добиться успеха в решении некоторых практических вопросов. Не исключена материальная помощь со стороны близких родственников. Со вторника по пятницу старайтесь умерить свои амбиции. Вы будете склонны вести себя излишне агрессивно, вступать в споры и дискуссии с теми, кто старше, опытнее и влиятельнее вас. Постарайтесь сдерживать себя и считаться с реальными жизненными ограничениями. Обстоятельства тоже имеют силу и не всегда складываются в нашу пользу. Именно поэтому терпение и даже смирение в этот период весьма необходимы. На выходных днях одно из ваших заветных желаний, скорее всего, исполнится.

Весы

У Весов в понедельник наступит благоприятный период для урегулирования вопросов личностного развития. Однако со вторника и вплоть до выходных вы будете несколько дезориентированы. Скорее всего, ваша система ценностей и моральных представлений претерпит изменения. Возможно, это будет связано с новыми впечатлениями, которые вы получите, познакомившись с культурными традициями других стран и народов. Немаловажную роль в этом сыграет и общение по Интернету. Также это время может быть связано с досадным срывом ваших планов относительно дальней поездки. В этот период усиливается интерес ко всему тайному, к духовному саморазвитию и религии. На выходных можно приобрести экзотическое домашнее животное.

Скорпион

В понедельник Скорпионы смогут проявить свою проницательность и понять причины тех или иных событий. Это хорошее время для изучения эзотерической литературы. Период с понедельника по пятницу складывается неблагоприятно для отношений с друзьями. Возможны неожиданные осложнения из-за непонимания позиций друг друга по тем или иным вопросам. Не исключено, что вас не пригласят на вечеринку и именно это станет поводом для размолвки. Если какие-то моменты вас напрягали в существующем общении, то, скорее всего, они обязательно проявятся в какой-то конфликтной ситуации в этот период. На выходных днях может произойти романтическое знакомство во время поездки или в Интернете.

Стрелец

У Стрельцов, состоящих в браке, понедельник подходит для составления совместных планов на будущее. Возможно, вас пригласят в гости на юбилейный вечер или в дружескую компанию. Однако, со вторника ситуация поменяется, не исключены проблемы в отношениях с партнёром по браку или по работе. Это не лучшие дни для семейных торжеств, обрядов бракосочетания и венчания. Поведение любимого человека может быть излишне амбициозным, а вам будет непросто как-то повлиять на это. Возможно, вам придётся на какое-то время отдать инициативу партнёру. В целом это непростое время, когда над вами будут довлеть внешние обстоятельства, которым волей-неволей придётся подчиняться. На выходных днях в семье вновь воцарится мир и гармония. Успешно будут решены вопросы наследования имущества.

Козерог

У Козерогов в понедельник наступит благоприятное время для решения практических вопросов, связанных с бытом. Сейчас можно заниматься ремонтом бытовой техники, уборкой в квартире. Со вторника по пятницу включительно придётся много трудиться, однако в какой-то момент у вас могут возникнуть сомнения в целесообразности того, что вы делаете. Возможно, это произойдёт из-за того, что обязанности по работе станут противоречить вашим идеалам. Это время связано со свалившимся на вас грузом обязанностей и ответственности, причём как на работе, так и дома. Постарайтесь терпеливо переждать этот период, совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Выходные дни рекомендуется провести в гостях у родственников.

Водолей

Водолеи в понедельник преуспеют в учебе. На этот день стоит запланировать изучение наиболее трудного в усвоении материала: вы сами удивитесь, насколько легко сумеете все понять. Период со вторника по пятницу будет связан с усилением творческого начала и желанием как-то проявить свои таланты, привлечь внимание своими способностями. Однако, во всем следует соблюдать умеренность, иначе будет сложно добиться желаемого. Также это время может быть связано с напряжением в любовных отношениях. Рекомендуется на какое-то время сделать паузу, чтобы разобраться в своих чувствах. Звезды не советуют в это время принимать поспешных опрометчивых решений. Выходные дни благоприятны для покупки модных вещей.

Рыбы

Эта неделя складывается достаточно напряжённо для Рыб, состоящих в браке и обремененных семейными обязательствами. Понедельник - отличный день для решения семейно-бытовых вопросов. А вот со вторника могут начать нарастать разногласия. Хорошо, если этот период не застанет вас за долгим изнурительным ремонтом в квартире. Поскольку труднее всего сейчас будет собраться со всеми членами семьи для совместной деятельности. Споры могут возникнуть на почве борьбы авторитетов, права принимать решения по тем или иным вопросам. Попытка договориться, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет и лишь обострит отношения. Звезды советуют просто взять паузу и переждать. Дождитесь выходных дней и займитесь воспитанием детей, это принесёт вам радость.

