Военные из Екатеринбурга отправились в командировку: каковы причины этой поездки?

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В первых числах февраля екатеринбургских «контрактников» отправили на учения. Если смотреть поверхностно, то ничего странного в подобной поездке нет. Но подозрения вызывает то, в какие именно области отправили военных.


Военные отправились в места поблизости Брянска и Смоленска. Как известно, оттуда относительно недалеко до границы с Украиной, конфликт с которой стремительно обостряется изо дня в день. Пока что точно неизвестно ни сколько военных отправилось на учения, ни какая конкретно у них цель. Остается только со стороны наблюдать, как будет развиваться ситуация дальше.


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