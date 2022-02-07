Военные из Екатеринбурга отправились в командировку: каковы причины этой поездки?

В первых числах февраля екатеринбургских «контрактников» отправили на учения. Если смотреть поверхностно, то ничего странного в подобной поездке нет. Но подозрения вызывает то, в какие именно области отправили военных.

Военные отправились в места поблизости Брянска и Смоленска. Как известно, оттуда относительно недалеко до границы с Украиной, конфликт с которой стремительно обостряется изо дня в день. Пока что точно неизвестно ни сколько военных отправилось на учения, ни какая конкретно у них цель. Остается только со стороны наблюдать, как будет развиваться ситуация дальше.



Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!