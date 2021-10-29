Волонтеры сделали свердловские водоемы чище с помощью сотни рыб-санитаров

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От грязи нас избавят толстолобики и белые амуры.

В Свердловской области волонтеры Российского Экологического общества выпустили сотни рыб-санитаров в водоемы региона. Это позволит сделать воду в местных прудах и озерах чище! Всего было выпущено 300 рыб-мелиораторов, это толстолобики и белые амуры.

Это два крупных вида рыбы, размер взрослой особи которых составляет свыше метра и может достигать 30-40 кг. И толстолобик, и белый амур – выполняют функцию природных фильтров. Это санитары водных объектов.

рассказал НАШЕЙ зам. председателя регионального отделения РЭО Антон Черноголов.

Мероприятия по выпуску рыб-санитаров будут продолжатся, в начале весны 2022 года планируется подсадка еще тысячи волшебных рыбок-чистильщиков в водоемы региона. Важно при этом не нарушить экосистему водоема, поэтому в особо охраняемых природных территориях подобную работу ведут уполномоченные органы.

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