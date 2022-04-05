Волосы, голос и похищение инопланетянами – что и от чего хотят страховать россияне

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Также жители стремились обезопасить себя от некоторых необычных событий.

Эксперты «Согласия» проанализировали запросы «Яндекса» за 2021 год и выяснили, какие необычные страховки интересовали россиян. Так, некоторые пользователи в прошлом году интересовались страховкой волос. Причем резкий интерес к данной услуге возрос именно весной. Количество таких запросов в марте увеличилось на 58 % по сравнению с февралем.


Также многим была интересна стоимость страховки отдельных частей тела. В 2021 году было около 600 запросов «застраховать нос», более 1000 - «застраховать палец», около 6 000 – «застраховать ногу». В начале прошлого года пользователи часто спрашивали «Яндекс» о страховании груди, а также интересовались стоимостью страховки ягодиц некоторых звезд. Информацию о страховании голоса искали около 700 раз.


Кроме того, россияне хотели обезопасить себя и от некоторых необычных событий. К примеру, около 350 раз они спрашивали о страховке от инопланетян, а около 200 запросов были связаны именно с защитой от похищения внеземными цивилизациями. Суеверных пользователей оказалось в два раза больше. Более 700 раз они интересовались страховкой от сглаза.

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