Воздух чист! Смог от тлеющих торфяников в Екатеринбурге развеивается

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Ситуация с пожаром стабилизируется, и это отразилось на качестве воздуха.

В Уральском Роспотребнадзоре после замера качества воздуха заявили о том, что едкий смог, исходящих от тлеющих торфяников на окраине Екатеринбурга, развеивается. По информации на сегодня, 20 октября, не было выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ во всех точках, где берут пробы на качество воздуха, а именно:

  • ул. Счастливая, 6.
  • ул. Мичурина, 98.
  • ул. Родонитовая, 21.
  • ул. Репина, 101.
  • ул. Михеева, 2.
  • на ЕКАДе.

В то же время пожарные обвели водой уже 30% от изначальной площади тления торфяника. За сутки площадь тления удалось сократить до 3,8 Га, потушить еще четыре очага тления. На месте работают 271 человек и 104 единицы спецтехники.

Огнеборцы круглосуточно продолжают проливать очаги задымления с помощью пожарных стволов, комплекса «Шквал», а также с использованием технологии проливки с перемешиванием торфа шанцевым инструментом и применением инженерной техники: бульдозеров и экскаваторов.

Пояснили НАШЕЙ в Свердловском ГУ МЧС.

Напомним, торфяники тушат уже вторую неделю. Власти создадут специальный реестр торфяников в Свердловской области и разработают меры для предотвращения подобных пожаров, заявил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Курьяков. Торфяник горит на глубине девяти метров, это осложняет работу спасателям.

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