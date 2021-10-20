Воздух чист! Смог от тлеющих торфяников в Екатеринбурге развеивается

В Уральском Роспотребнадзоре после замера качества воздуха заявили о том, что едкий смог, исходящих от тлеющих торфяников на окраине Екатеринбурга, развеивается. По информации на сегодня, 20 октября, не было выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ во всех точках, где берут пробы на качество воздуха, а именно:

ул. Счастливая, 6.

ул. Мичурина, 98.

ул. Родонитовая, 21.

ул. Репина, 101.

ул. Михеева, 2.

на ЕКАДе.

В то же время пожарные обвели водой уже 30% от изначальной площади тления торфяника. За сутки площадь тления удалось сократить до 3,8 Га, потушить еще четыре очага тления. На месте работают 271 человек и 104 единицы спецтехники.