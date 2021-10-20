Воздух чист! Смог от тлеющих торфяников в Екатеринбурге развеивается

В Уральском Роспотребнадзоре после замера качества воздуха заявили о том, что едкий смог, исходящих от тлеющих торфяников на окраине Екатеринбурга, развеивается. По информации на сегодня, 20 октября, не было выявлено превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ во всех точках, где берут пробы на качество воздуха, а именно:
- ул. Счастливая, 6.
- ул. Мичурина, 98.
- ул. Родонитовая, 21.
- ул. Репина, 101.
- ул. Михеева, 2.
- на ЕКАДе.
В то же время пожарные обвели водой уже 30% от изначальной площади тления торфяника. За сутки площадь тления удалось сократить до 3,8 Га, потушить еще четыре очага тления. На месте работают 271 человек и 104 единицы спецтехники.
Огнеборцы круглосуточно продолжают проливать очаги задымления с помощью пожарных стволов, комплекса «Шквал», а также с использованием технологии проливки с перемешиванием торфа шанцевым инструментом и применением инженерной техники: бульдозеров и экскаваторов.
Напомним, торфяники тушат уже вторую неделю. Власти создадут специальный реестр торфяников в Свердловской области и разработают меры для предотвращения подобных пожаров, заявил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Курьяков. Торфяник горит на глубине девяти метров, это осложняет работу спасателям.
- Власти пояснили, почему тушить торфяники стали не сразу. Обо всем в НАШЕЙ сводке событий.
- На борьбу с торфяниками уже приехала тяжелая техника (ФОТО).
- Плотный смог накрыл Екатеринбург 11 октября, но на запах гари жители Солнечного микрорайона, вблизи которого и горят торфяники, начали жаловаться еще на выходных, 9 и 10 октября. Изначально за торфяниками следили с беспилотников. Вскоре выяснилось, что площадь пожара уже составляла 120 Га. Тогда и начались работы по ликвидации тления. Часть ЕКАДа и других трасс закрыли из-за нулевой видимости, а школьников Солнечного микрорайона перевели на дистант. В районе введен режим ЧС. Эвакуация населения не планируется.
- Полезные советы врачей о том, как пережить смог.
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