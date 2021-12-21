Впервые за 20 лет главой администрации Ленинского района Екатеринбурга стала женщина

Впервые за 20 лет администрацию Ленинского района Екатеринбурга возглавит женщина. Сегодня, 21 декабря Алексей Орлов назначил на эту должность Элену Беруашвили. Она порядка восьми месяцев работала в качестве исполняющей обязанности главы Ленинского района. Обязанность и.о. главы района Элена Беруашвили взяла на себя после ухода с этого поста Дмитрия Ноженко, он же теперь занимает должность вице-мэра по вопросам экономического развития города.
С сегодняшнего дня Элена Беруашвили работает в статусе главы Ленинского района. Она опытный управленец. Внимание к Ленинскому району всегда повышенное. Он один из центральных. Не сомневаюсь, что Элена Беруашвили справится со всеми вызовами и задачами.
В целом Элена Беруашвили работает в администрации Ленинского района уже более 27 лет. По образованию Элена Зауровна преподаватель педагогики, в 1994 году она окончила Свердловский государственный педагогический институт, а в 2002 году - Уральскую академию государственной службы.
С августа 1995 года Элена Зауровна работала в отделе образования Ленинского района в должности зам. начальника отдела, в 2002 году была назначена начальником Управления образования Ленинского района. С апреля 2013 года работала в должности зам. главы по социальным вопросам района.
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