Впервые за 20 лет главой администрации Ленинского района Екатеринбурга стала женщина

В целом Элена Беруашвили работает в администрации Ленинского района уже более 27 лет. По образованию Элена Зауровна преподаватель педагогики, в 1994 году она окончила Свердловский государственный педагогический институт, а в 2002 году - Уральскую академию государственной службы.

С августа 1995 года Элена Зауровна работала в отделе образования Ленинского района в должности зам. начальника отдела, в 2002 году была назначена начальником Управления образования Ленинского района. С апреля 2013 года работала в должности зам. главы по социальным вопросам района.

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