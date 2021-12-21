Впервые за 20 лет главой администрации Ленинского района Екатеринбурга стала женщина

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50199

Элена Беруашвили работает в администрации Ленинского района уже более 27 лет.

Впервые за 20 лет администрацию Ленинского района Екатеринбурга возглавит женщина. Сегодня, 21 декабря Алексей Орлов назначил на эту должность Элену Беруашвили. Она порядка восьми месяцев работала в качестве исполняющей обязанности главы Ленинского района. Обязанность и.о. главы района Элена Беруашвили взяла на себя после ухода с этого поста Дмитрия Ноженко, он же теперь занимает должность вице-мэра по вопросам экономического развития города.

С сегодняшнего дня Элена Беруашвили работает в статусе главы Ленинского района. Она опытный управленец. Внимание к Ленинскому району всегда повышенное. Он один из центральных. Не сомневаюсь, что Элена Беруашвили справится со всеми вызовами и задачами.

Заявил Алексей Орлов.

В целом Элена Беруашвили работает в администрации Ленинского района уже более 27 лет. По образованию Элена Зауровна преподаватель педагогики, в 1994 году она окончила Свердловский государственный педагогический институт, а в 2002 году - Уральскую академию государственной службы.


С августа 1995 года Элена Зауровна работала в отделе образования Ленинского района в должности зам. начальника отдела, в 2002 году была назначена начальником Управления образования Ленинского района. С апреля 2013 года работала в должности зам. главы по социальным вопросам района.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50199

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined