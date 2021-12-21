Врачи из красной зоны расскажут жителям Екатеринбурга об особенностях омикрон-штамма коронавируса и ответят на другие вопросы по теме пандемии. Новая больница приглашает всех желающих принять участие в онлайн-школе по COVID-19. Вебинар "COVID-19 от "А" до "Я" состоится 22 декабря в 20.00.

Коротко о тех темах, что обсудят врачи:

Особенности клинический картины нового штамма COVID-19,

Восстановительное лечение после выписки из инфекционного отделения,

Познания к компьютерной томографии,

Показания для госпитализации,

Безопасность самостоятельного использования кислорода в домашних условиях,

Авторы самых интересных вопросов получат памятные призы и подарки от врачей "Новой больницы". В вебинаре примут участие зав. пульмонологическим отделением, руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, к.м.н. Наталья Эсаулова, а также врач-реаниматолог Евгений Гайфутдинов и врач - пульмонолог Туран Буладжова. Для регистрации в вебинаре пройдите по ссылке: https://events.webinar.ru/MONOVAYABOLNICA/9719433.

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