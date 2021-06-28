Время ремонта! В Екатеринбурге отреставрируют два старинных здания

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома. Одно из них - здание бывшего епархиального женского училища в переулке Университетском, 9, где сейчас обучаются студенты горно-технологического факультета УГГУ. Этому зданию больше 105 лет! Второй ремонт проведут в комплексе бань ЕМУП "Бодрость" на Первомайской, 71.
Согласно порталу госзакупок, в здании ВУЗа заменят фасады и крышу, окна, отремонтируют помещения, установят новую систему безопасности. Обновят и фасад пристройки. Закончить планируют в 2023-м, в качестве подарка к 300-летию города. На ремонт выделили 12,1 млн рублей (из федерального бюджета). Процесс сложный, так как дом является объектом культурного наследия (ОКН). Ранее здесь была церковь и преподавательские квартиры.
Бани "Бодрость" тоже ждет глобальный ремонт, пока что эскиза проекта нет, это здание тоже является ОКН. В таком видео оно существует уже 95 лет! Тем не менее в мэрии хотят, чтобы на первом этаже установили стойку администратора, гардероб, ларек для продажи предметов гигиены. А на месте старых бань появятся две сауны, парилка и десять душевых кабинок. Ремонт также планируют закончить к 300-летию Екатеринбурга.
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