Время ремонта! В Екатеринбурге отреставрируют два старинных здания

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Город начинает готовиться к празднованию своего 300-летния.

В Екатеринбурге отреставрируют два старинных дома. Одно из них - здание бывшего епархиального женского училища в переулке Университетском, 9, где сейчас обучаются студенты горно-технологического факультета УГГУ. Этому зданию больше 105 лет! Второй ремонт проведут в комплексе бань ЕМУП "Бодрость" на Первомайской, 71.

Согласно порталу госзакупок, в здании ВУЗа заменят фасады и крышу, окна, отремонтируют помещения, установят новую систему безопасности. Обновят и фасад пристройки. Закончить планируют в 2023-м, в качестве подарка к 300-летию города. На ремонт выделили 12,1 млн рублей (из федерального бюджета). Процесс сложный, так как дом является объектом культурного наследия (ОКН). Ранее здесь была церковь и преподавательские квартиры.


Бани "Бодрость" тоже ждет глобальный ремонт, пока что эскиза проекта нет, это здание тоже является ОКН. В таком видео оно существует уже 95 лет! Тем не менее в мэрии хотят, чтобы на первом этаже установили стойку администратора, гардероб, ларек для продажи предметов гигиены. А на месте старых бань появятся две сауны, парилка и десять душевых кабинок. Ремонт также планируют закончить к 300-летию Екатеринбурга.

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