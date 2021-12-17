ВТБ: 40% продаж ипотеки на новостройки сейчас проходит через совместные программы банков и застройщиков

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В ВТБ доля таких сделок в ноябре достигла 40%, тренд может продолжиться и в дальнейшем.

На фоне роста ключевой ставки и стоимости ипотеки на рынке банки и застройщики активно реализуют продажи объектов недвижимости, совместно предоставляя клиентам субсидии на кредиты. ВТБ предлагает застройщикам совместные программы, в рамках которых клиенту предоставляется субсидированная ставка. Партнер выбирает размер и срок действия дисконта, доступного для покупателей его квартир. Скидки применяются как в рамках базовых программ, так и по госпрограммам. Для застройщиков подобные условия становятся возможностью активнее реализовать свою недвижимость, а для клиентов — снизить финансовую нагрузку в течение определённого срока выплаты кредита, особенно на первом этапе, когда семейные траты возрастают.

– Субсидирование ставки от застройщика – отличный инструмент, который с ростом ставок на рынке начинает играть решающую роль в ипотечных продажах. В октябре через партнерский канал у нас прошло 35% всех выдач, в ноябре уже 40%. С учетом того, что ключевая ставка может в этом году вырасти до 8,5%, а ставки по ипотеке следом – стать двузначными, совместные программы с застройщиками наряду с «семейной ипотекой» сейчас имеют самые выгодные условия, особенно это заметно для жителей мегаполисов. Сейчас почти все крупнейшие застройщики развивают программы субсидирования, и ВТБ – один из их ведущих партнеров, готовый удовлетворить спрос клиентов в полном объеме, – прокомментировала начальник управления партнерских ипотечных программ, вице-президент ВТБ Ирина Качурина.

ВТБ прогнозирует, что итоги 2021 года будут рекордными для всего российского рынка жилищного кредитования. Свои жилищные условия смогут улучшить 1,8 млн семей, что сопоставимо с населением крупного города-миллионника.


В следующем году на рынок будут оказывать влияние, в первую очередь, ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, удорожание стоимости ипотеки. Среди других факторов – планируемое окончание господдержки в середине 2022 года, условия по которой сегодня значительно выгоднее, чем по базовым программам. Поэтому ВТБ предлагает продлить ее для социальных категорий населения и жителей моногородов, которым важно обеспечить доступность жилищных кредитов на фоне общего роста ставок.


Стимулировать рынок ипотечного кредитования в 2022 году будет сегмент индивидуального жилищного строительства, на который сейчас сместился фокус внимания государства. В частности, расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным стимулом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки, в том числе ВТБ.

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