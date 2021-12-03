ВТБ адаптирует 100% банкоматов для слабовидящих пользователей до конца года

В декабре ВТБ завершит полную адаптацию банкоматной сети – более 15 тысячи устройств – для слабовидящих клиентов. ВТБ адаптирует банкоматы для слепых и слабовидящих пользователей с 2020 года. Сегодня они оснащены специальным пользовательским сценарием с контрастным интерфейсом и возможностью речевого вывода информации. Это позволяет клиентам самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту.

Функционал доступен клиентам не только с картами ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Пользователь с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые кнопки на клавиатуре. Слабовидящий человек может настроить комфортную для себя цветовую схему, например, чтобы на белом экране отображался черный шрифт.

— Доступность цифровых каналов для людей с ограниченными возможностями — наш безусловный приоритет в рамках ESG-политики ВТБ. Мы стремимся к тому, чтобы всем клиентам было удобно пользоваться банковскими сервисами как онлайн, так и офлайн. Поэтому мы специально адаптируем устройства самообслуживания для людей с ограничениями по зрению, чтобы они могли комфортно использовать их и получать все необходимые финансовые услуги. За последнее время мы провели ряд улучшений для клиентов с нарушением зрения, а до конца года планируем адаптировать для них уже всю банкоматную сеть, – подчеркнул начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин.

ВТБ обладает одной из крупнейших в стране сетей устройств самообслуживания, которая включает 15 тыс. устройств в более чем 1700 населенных пунктах. Банкоматной сетью ВТБ активно пользуются более 6 млн человек, мобильным и интернет-банком ВТБ Онлайн – свыше 12 млн.

ВТБ также адаптировал свои продукты и услуги для незрячих и слабовидящих пользователей ВТБ Онлайн. Теперь им доступно 50% функционала мобильного приложения и 90% — интернет-банка ВТБ Онлайн. С помощью специальных сервисов они могут подобрать портфель сберегательных и инвестиционных продуктов и переводить валюту между своими счетами. До конца года функционал ВТБ Онлайн станет доступен им на 100%.