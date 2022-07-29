ВТБ автоматизировал получение налоговой льготы за владение бумагами более трех лет

Ранее было необходимо до окончания налогового периода, в котором были проданы ценные бумаги, обратиться в офис ВТБ и подать заявление на предоставление трехлетней льготы. Теперь клиентам ВТБ можно не беспокоиться и сэкономить свое время, так как трехлетняя льгота за 2022 год и последующие налоговые периоды при расчете налогооблагаемой базы для них будет учитываться автоматически.

Присоединяясь к условиям регламента оказания услуг на финансовых рынках банка ВТБ, в том числе дистанционно в приложении ВТБ Мои Инвестиции, которое дает возможность открыть брокерский счет через портал Госуслуг, клиент соглашается на предоставление ему льготы согласно пп.1 п.1 ст 219.1. Налогового кодекса РФ.

Если клиент переводил ценные бумаги в ВТБ от другого брокера, нужно предоставить документы, подтверждающие затраты на приобретение этих ценных бумаг и срок владения.

Клиенты ВТБ также первыми получили возможность онлайн-оформление налогового вычета по ИИС без посещения офиса банка или отделения ФНС, сбора документов, заполнения налоговой декларации и подачи ее в налоговую инспекцию.