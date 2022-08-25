ВТБ бесплатно застрахует участников новой программы туристического кешбэка

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ВТБ оформит бесплатную страховку от несчастных случаев для отдыхающих, которые оплатят поездку картой «Мир» ВТБ в рамках нового этапа госпрограммы по развитию туризма. Полис будет распространяться на всех членов семьи клиента, включая детей, и действовать в течение всего отдыха. Проект реализуется в рамках стратегической инициативы ВТБ «Семейный капитал».

В рамках программы клиенты, оплатившие мультикартой «Мир» ВТБ путевку на сайте с 25 августа до 10 сентября, получат от государства кешбэк на карту в размере 20% от потраченных средств.


Предложение распространяется на туры по России, забронированные на период с 1 октября до 25 декабря. Максимальная сумма возврата от государства составляет 20 тыс. рублей, а для туров в регионы Дальнего Востока – 40 тыс. рублей.


ВТБ окажет дополнительную поддержку семьям в виде бесплатной страховки на все время отдыха. Она распространяется на всех членов семьи, которые принимают участие в поездке, включая детей, и подключается автоматически. В случае наступления страхового случая максимальный размер выплаты составит 300 тыс. рублей, также полис позволит компенсировать до 20 тыс. рублей затрат на лекарства.


Для получения кешбэка от государства и страховки от ВТБ необходимо зарегистрировать карту ВТБ «Мир» в программе лояльности платежной системы на сайте и оплатить ею путевку или отель. В течение 5 рабочих дней клиент получит возврат части средств и уведомление о бесплатной страховке от банка. При этом заявить о страховом случае можно на сайте страховой компании, без посещения офиса.


«Программа туристического кешбэка пользуется повышенным спросом: в этом году в ней приняли участие в полтора раза больше клиентов ВТБ, чем год назад, и они уже получили почти 730 млн рублей выплат от государства. В рамках реализации нашей стратегической инициативы семейного капитала мы решили поддержать путешественников, обеспечив их и их семьи страховкой на все время отдыха – это позволит им чувствовать себя под защитой во время поездки. Рассчитываем, что бесплатный полис от банка получат десятки тысяч российских семей», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.


Проект реализуется в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», которую ВТБ запустил в этом году для финансовой и нефинансовой поддержки семей на всех этапах развития. Всего с 2021 года банк направил больше 2 млрд рублей на поддержку семей и уязвимых категорий населения.


Дополнительные преимущества получают клиенты старшего поколения и люди с инвалидностью при переводе зачисления пенсии на карту ВТБ; банк оказывает поддержку родителям, на карту которых впервые поступают детские пособия, и страхует на случай онкологии всех детей в их семьях, а также бесплатно страхует ребенка на время летнего отдыха в оздоровительном лагере по госпрограмме.

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