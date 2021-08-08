ВТБ: число посетителей портала «Ближе к делу» выросло более чем на 50%

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В Свердловской области портал посетили более 17,2 тысяч предпринимателей, регион вошел в топ-5 по этому показателю.

Количество посетителей информационно-образовательного портала ВТБ для предпринимателей «Ближе к делу» достигло 1 млн пользователей. Рост составил 55% с начала 2021 года.


Помимо Свердловской области, в топ-5 по количеству пользователей вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Новосибирская область. На портале ВТБ «Ближе к делу» можно получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Пользователям доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса.


По статистике портала наибольшей популярностью у посетителей пользуются статьи с практическими рекомендациями для бизнеса, такими как работа по франшизе, регистрация ИП, разработка регламента компании, запуск маркетплейсов и агрегаторов, расчет экономической эффективности вложений, стимулирование покупателей и другие. Наибольшее количество прочтений также у материалов на тему законодательных изменений в сфере предпринимательства, в том числе регулирующих удаленную работу.


Бесплатные обучающие курсы, вебинары и другие мероприятия ресурса в первом полугодии посетило более 10 тысяч собственников и руководителей среднего и малого бизнеса. Рекордное количество участников было на конференции, посвященной масштабированию розничного бизнеса предпринимателей, а также вебинарах по вопросам ВЭД в современных условиях, развитию лидерских качеств, запуску сезонного бизнеса и на первом мероприятии в рамках запущенной в июле серии онлайн-конференций «Бизнес День ВТБ».

– Наш главный приоритет – это забота о клиентах, поэтому мы активно инвестируем в развитие и рост их профессиональных компетенций. Информационно-образовательный портал «Ближе к делу» помогает предпринимателям в повседневной работе и повышении эффективности своего бизнеса. Мы создаем контент, который максимально отвечает текущим реалиям и актуальным запросам предпринимательского сообщества, и рост числа пользователей показывает, что мы движемся в верном направлении, − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Для начала онлайн-обучения на портале «Ближе к делу» нужно зарегистрироваться на сайте kdelu.vtb.ru и выбрать интересующий курс или вебинар. Проходить их можно с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.

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