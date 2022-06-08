ВТБ дарит месяц без брокерских комиссий и 20%-ю скидку на год вернувшимся клиентам

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51344

Вернувшиеся в ВТБ на брокерское обслуживание клиенты в июле смогу совершать операции без брокерских комиссий. Кроме того, они получат скидку 20% на целый год брокерского обслуживания. Бонусы предоставляются клиентам, которые до 30 июня 2022 года вновь откроют брокерский счет в ВТБ Онлайн и переведут на него российские активы.

Для перевода российских активов в ВТБ необходимо в прежнем брокере подать поручение на их списание, а затем зачислить эти бумаги на брокерский счет в ВТБ.


Скидка начнет действовать автоматически с 1 июля 2022 года. Первый месяц — 100%, с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года — 20%.


Клиентам ВТБ доступна универсальная веб-версия приложения ВТБ Мои Инвестиции. Она работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений. Для быстрого доступа можно разместить ярлык приложения на экране смартфона или планшета. Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.


Кроме того, клиенты, пользующиеся устройствами с системой Android, теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore и NashStore.

Приложение ВТБ Мои Инвестиции предоставляет розничным клиентам удобный и надежный доступ к инвестиционным сервисам, является неоднократным победителем различных премий. Весной этого года приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано лучшим в России, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании - 2021», а также получило специальную награду «Золотое приложение 2021» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция».

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51344

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined