ВТБ: доля переводов через СБП впервые превысила 50%

С начала года показатель вырос на 23 п.п. Таким образом, объем операций через СБП впервые обогнал переводы с карты на карту. За последний год доля переводов через СБП в ВТБ выросла в 2,6 раза. Только в третьем квартале показатель увеличился с 52 до 65% в количественном выражении и с 39 до 53% - по объему. Остальная часть операций приходится на P2P-переводы.

- СБП становится все популярнее за счёт активной поддержки банков и подключения к системе новых пользователей. С начала года объем и количество транзакций клиентов ВТБ в этом канале выросли на 80%. Такую динамику обеспечивают бесплатный лимит на переводы до 100 тысяч рублей и удобство системы. При этом в переводах с карты на карту мы пока видим более высокий средний чек, чем через СБП, которую в основном используют для быстрых ежедневных переводов, - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Для перевода средств через СБП в ВТБ Онлайн в приложении нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По номеру телефона или карты», ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить операцию.

Максимальная сумма одной операции составляет 150 тыс. рублей, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию. В настоящее время средний чек одного перевода у клиентов ВТБ составляет 5 тысяч рублей.

Помимо переводов по номеру телефона пользователям банка доступны транзакции с карты на карту, за границу, по ссылке. Последний удобен для сбора денег группой участников, к примеру, на день рождения. Клиенты также могут совершать переводы в рамках СБП в банкоматах. Услуга доступна в любом из 15,5 тысячи устройств самообслуживания ВТБ.