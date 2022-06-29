ВТБ Факторинг и финтех-компания «Лайтхаус» провели первую в России сделку с ЦФА

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ВТБ Факторинг (ГК) и финтех-компания «Лайтхаус» объявили о реализации первой в России сделки по эмиссии и размещению цифровых финансовых активов (ЦФА).


Этот выпуск ЦФА можно сравнить с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где в качестве обеспечения выступают денежные требования. В рамках сделки пул коммерческой задолженности эмитента был токенизирован на платформе оператора информационной системы «Лайтхаус», после чего ВТБ Факторинг выкупил данный выпуск ЦФА. Таким образом была произведена первая эмиссия и размещение цифровых финансовых активов, обеспеченных денежными требованиями.



Благодаря токенизации коммерческой задолженности компании получают возможность кратно сократить сроки получения финансирования при относительно низких операционных издержках. В отличие от традиционных рыночных инструментов, полная цифровизация процесса позволяет сократить количество процедур и число участников сделки, что выгодно отражается на стоимости эмиссии для компании.



Чтобы стать инвестором или эмитентом ЦФА на платформе «Лайтхаус», необходимо пройти регистрацию на официальном портале. После заключения сделки информация о покупке ЦФА отражается в личных кабинетах инвестора и эмитента, а сам токен хранится в реестре оператора. При погашении выпуска инвестор получает доход, указанный эмитентом в решении о выпуске ЦФА.



«Первая сделка с ЦФА открывает в России новый рынок цифрового коммерческого финансирования. Мы рады принять непосредственное участие в ее реализации как первый инвестор в ЦФА. Новая технология финансирования коммерческой задолженности значительно упрощает российскому бизнесу доступ к капиталу для решения операционных задач. В отличие от стандартной факторинговой процедуры для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно заключать договор на обслуживание. Достаточно решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его приобретение», – прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.



«Организация и техническое сопровождение первой в России сделки с ЦФА соответствует бизнес-идеологии цифровой платформы «Лайтхаус», которая состоит в предоставлении наиболее комфортных условий для проведения операций между представителями бизнеса и финансовыми провайдерами. Наша платформа обеспечивает простой процесс выпуска и погашения ЦФА для всех участников сделки, гарантируя высокую надежность и прозрачность операций благодаря использованию технологии распределенных реестров. Процедура эмиссии происходит мгновенно при минимальном документарном сопровождении. Уверены, что первый успешный опыт выпуска ЦФА не только способствует появлению в России нового финансового инструмента, но и положит начало инновационной бизнес-практике по работе с заемным капиталом для многих заинтересованных компаний в России», – сказал Денис Иорданиди, генеральный директор «Лайтхаус».


СПРАВКА
ООО ВТБ Факторинг (ГК) – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2021 года объем предоставленного финансирования составил более одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг превысил 330 млрд рублей.



ООО «Лайтхаус» – финтех-компания, занимающаяся разработкой финансовой экосистемы. Компания разрабатывает и внедряет инновационные решения, направленные на достижение существенного экономического эффекта для крупного бизнеса при использовании банковских продуктов. 17 марта 2022г. «Лайтхаус» был включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

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